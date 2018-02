SBB wirbt für App, schickt Kunden aber zum Schalter

Nach und nach schliesst die SBB Bahnschalter in der Schweiz. Gerade ältere Kunden stösst das sauer auf. Nun geht die SBB in die Offensive und wirbt mit einer älteren Dame auf Plakaten für den Ticketkauf per App. «Sie wollen das Billett nicht mit der App kaufen? So viel Zeit hätte ich auch gerne», wird die Dame zitiert.

Wann erhält man eine Entschädigung?



Im internationalen Verkehr kann ein Kunde gemäss dem Fahrgastrecht ab 60 Minuten Verspätung eine Entschädigung bekommen. Bei über einer Stunde sind dies 25 Prozent des einfachen Fahrpreises, ab zwei Stunden 50 Prozent. Im nationalen Verkehr gibt es ab einer Stunde Verspätung vom Zugpersonal einen Rail Check im Wert von 10 Franken für die 2. Klasse und 15 Franken in der ersten Klasse.

Doch die Zeit müssen sich SBB-Kunden wohl oder übel nehmen, wenn sie einen Gutschein einlösen wollen. Das zeigt der Fall einer 60-jährigen Passagierin. Sie war im August 2017 mit zwei Begleiterinnen von Olten nach Karlsruhe gereist – zwei Tage, nachdem die Rheintalstrecke wegen Gleisschäden gesperrt werden musste. Die Tickets für die Reise löste sie wie üblich über die SBB-App. «Es herrschte Chaos. Wir sassen in einem der ersten Züge, die von der Sperrung betroffen waren», erzählt sie.

Gutschein kann am Bahnschalter eingelöst werden

Aufgrund der massiven Verspätung von über zwei Stunden, die die Frau und ihre Begleiterinnen in Kauf nehmen mussten, wandte sie sich an die Deutsche Bahn. Dort teilte man ihr mit, dass für Gutschriften die SBB zuständig sei. Diese schenkte der Solothurnerin schliesslich eine Gutscheinkarte im Wert von 90 Franken.

In der Zwischenzeit ist die 60-Jährige mehrmals mit dem Zug gereist. Das Billett hat sie immer über die App gelöst. Doch den Gutschein konnte sie dabei nie verwenden. Im Begleitschreiben zur Karte heisst es: «Den Betrag von 90 Franken (50%) erhalten Sie in Form einer Guthaben-Karte, die Sie an einem Bahnschalter in der Schweiz gegen Bargeld oder eine Bahnleistung einlösen können.»

«In keinem Verhältnis zur Nachfrage»

Im Kleingedruckten auf der Karte steht als Ergänzung, dass der Gutschein auch «an Billettautomaten der teilnehmenden Transportunternehmen» einsetzbar ist. Über die App lässt sich das Guthaben jedoch nicht einlösen. «Ich finde es eine Frechheit. Bis zum nächsten Bahnschalter muss ich mindestens 15 Minuten mit dem Auto fahren», sagt die SBB-Kundin.

SBB-Sprecherin Franziska Frey verweist auf das internationale Fahrgastrecht, gemäss welchem der Kunde die Entschädigung bar ausbezahlt oder als Gutschein einfordern kann. Die meisten würden sich für die Barauszahlung entscheiden. «Da es sich bei der Guthabenkarte um eine spezielle Art von Gutschein handelt und diese nur in verhältnismässig kleiner Anzahl ausgegeben wird, wäre das Umsetzen einer technischen Lösung für das Einlösen der Guthabenkarte per Mobile App zu aufwendig und stünde in keinem Verhältnis zur Nachfrage.»

Werbung macht SBB-Kunden wütend

Die neue Werbekampagne der SBB stösst jedoch auch im Netz auf Unverständnis. Facebook-Nutzer beklagen sich etwa über die Fehlermeldungen in der App. Auf Twitter wiederum schreibt ein Nutzer: «Umso schlimmer, wenn die angebotene Lösung zudem mangelhaft ist.» Ein anderer wettert: «Ich will ein Billett, nicht eine App, verdammt nochmal!»

Einige stören sich an der Tonalität: «Nichts ist mir lieber, als wenn ein Unternehmen mir die Pistole an den Kopf hält und mir sagen will, wie ich zu leben habe», findet ein Twitter-Nutzer. Eine Frau schreibt: «Habt ihr nichts Besseres zu tun als eure Kunden zu beleidigen, liebe SBB?» Windows-Phone-Besitzer können der Werbung ebenfalls wenig abgewinnen: «Passt auch hervorragend zur kürzlich veröffentlichten Ankündigung, die Windows-Mobile-App einzustellen», schreibt jemand auf Twitter. Tatsächlich können ab März keine Billette mehr mit der Windows-Phone-App gekauft werden – aus Sicherheitsgründen, wie es auf der Internetseite des Unternehmens heisst.

