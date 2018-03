SBB zählt Shop-Kunden in Bahnhöfen mit Sensoren

Die SBB will das Einkaufen am Bahnhof komfortabler machen. Für Kunden sollen Wartezeiten verkürzt werden. Die Mieter sollen effizienter Personal einsetzen und schon im Voraus abschätzen können, wie viele Kunden ihren Laden besuchen.

Umfrage Kaufen Sie am Bahnhof ein? Ja, alles Mögliche.

Ja, aber nur Lebensmittel und das Nötigste.

Nur ganz selten.

Nein, das mache ich nicht.

SBB will freie Plätze zeigen

Mit einer «wagengenauen Auslastungssteuerung» will die SBB den Pendlern zeigen, wo es noch freie Plätze gibt. Das berichtet die «NZZ am Sonntag». SBB-Sprecher Christian Ginsig erklärt das Prinzip gegenüber 20 Minuten: Mit einer neuen App könnten Kunden über ihr Smartphone über weniger ausgelastete Züge mit freien Sitzplätzen informiert werden. Die App soll automatisch auf alternative Verbindungen hinweisen. Voraussetzung sei, dass Kunden freiwillig ihr Bewegungsprofil aufzeichnen liessen. «Im Gegenzug erhalten sie Reisetipps, alternative Reiseangebote und im Störungsfall können Kunden noch viel direkter, gezielter und besser informiert werden», sagt Ginsig. «Als Mehrwert für nutzende Kunden könnte auch ein Reservationskomfort mit garantiertem Sitzplatz getestet werden.»

Seit Februar testet die Bahn in ausgewählten Geschäften in den Bahnhöfen Basel SBB, Bern, Genf, Luzern und Zürich Hauptbahnhof das sogenannte «Mietercockpit». Die Anwendung berechnet ewa die Frequenzen. Die Mieter sehen damit, zu welchen Tageszeiten und an welchen Wochentagen ihr Geschäft wie häufig besucht wird. Ein Prognosemodell ermöglicht es den Mietern, die Frequenz vorauszusagen. So können sie die Umsatzentwicklung erkennen und die Personalplanung steuern.

«Haben nicht gut genug informiert»

Für die Prognosen werden verschiedene Daten zusammengerechnet. Dazu zählen neben Zahlen zum Umsatz auch die Daten von Sensoren in den Bahnhöfen, die Ein- und Austritte registrieren. Die SBB will die Anwendung nun ab April weiteren Geschäften zur Verfügung stellen, wie sie an der Branchentagung «digital real estate» bekanntgab.

Eine ähnliche Anwendung hatte bereits der Detailhandelskonzern Valora getestet. In verschiedenen Filialen wurden aufgrund von WiFi-Signalen die Kundenflüsse gemessen, um etwa den Personalbedarf zu optimieren. Der Test sorgte für viel Kritik. Man habe damals «wohl nicht gut genug informiert», sagte Valora-CEO Michael Mueller kürzlich in einem internen Interview. Die aggregierten Daten liessen sich zu keinem Zeitpunkt einer bestimmten Person zuordnen.

Keine Wartezeiten an Kassen mehr?

Die Digitalisierung habe grossen Einfluss auf die Effizienz, so Mueller. Ähnlich sieht es die SBB. Ihre Vision: Im Zürcher Hauptbahnhof, dem mit werktäglich 441'000 Ein- und Aussteigern grössten Bahnhof der Schweiz, soll es künftig keine Wartezeiten an den Kassen mehr geben.

So schreibt es der Leiter des konzeptionellen Bahnhofmanagement in einem Blog. Dort wird auch über weitere Neuerungen berichtet. Am Zürcher Hauptbahnhof soll es in Zukunft etwa eine sogenannte «Sandbox» geben – ein Ort, an dem die SBB und externe Firmen ihre digitalen Prototypen, Produkte und Neuheiten ausstellen. Und ab dem 25. Oktober können Pendler den Hauptbahnhof mit einer App in der sogenannten «Virtual Reality» begehen.