An Schweizer Bahnhöfen wird es immer enger

Das Schweizer Schienennetz wird immer stärker befahren. Das zeigt sich bei der Anzahl Züge. Auf einem Abschnitt vor dem Zürcher Hauptbahnhof zählte die SBB letztes Jahr die Rekordzahl von 750'000 Zügen. Das entspricht über 85 pro Stunde – ein neuer Rekord.

Die neuen Zahlen zeigen, wo die Passagierzahlen besonders stark zugenommen haben. An vorderster Stelle steht der Hauptbahnhof Zürich. An einem durchschnittlichen Werktag nutzten im Jahr 2016 467'000 Passagiere den Bahnhof – fast sechs Prozent mehr als noch zwei Jahre zuvor.

Mobilitätsbedürfnisse nehmen zu

Eine weitere grosse Steigerung verzeichnete die Bahn am Bahnhof Luzern. Dort wuchs die Passagierzahl um 4,8 Prozent auf 96'000 pro Werktag. Auch die Bahnhöfe Bern, Olten und Genf verzeichneten Steigerungsraten von über drei Prozent. Die vollständigen Daten für die zehn grössten Bahnhöfe sehen Sie in der Karte. Aus Gründen der Leserlichkeit fehlen die Angaben der Bahnhöfe Zürich-Stadelhofen und Zürich-Oerlikon, die im Ranking die Plätze 7 und 9 einnehmen.

SBB-Sprecher Reto Schärli sagt, einerseits würden die Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung zunehmen, andererseits werde aber auch das Bahnangebot laufend ausgebaut und häufiger genutzt. «Die Zunahme in den Bahnhöfen geht einher mit der Zunahme der durchschnittlichen Passagiere von 1,18 Millionen auf 1,25 Millionen pro Tag», sagt Schärli. In Luzern sei das Angebot der Zentralbahn stark ausgebaut worden, in Zürich und im Raum Olten seien ebenfalls neue Angebote in den Betrieb genommen worden.

«Smartere Lösungen als Beton»

Die Bahninfrastruktur müsse von ihren Dimensionen her auf die Pendlerspitzen ausgerichtet werden. «Wenn es gelingt, diese Spitzen zu glätten, kann auf teure Ausbauten teilweise verzichtet werden», stellt Schärli in Aussicht. «Die SBB strebt wo immer möglich smartere Lösungen als Beton an.» Damit sind etwa Projekte wie jene der SBB und der Hochschule Luzern gemeint. Dort wurden Vorlesungszeiten nach hinten geschoben, um die Züge zu entlasten. Ein weiteres Beispiel für Kundenlenkung sind die Sparbillette, die Züge, für die die Nachfrage gering ist, füllen sollen.

Karin Blättler, die Präsidentin von Pro Bahn, kritisiert angesichts der teils engen Platzverhältnisse, dass etwa Take-Away-Stände die Wege behinderten. In Luzern herrschten beispielsweise immer wieder beengte Verhältnisse, wenn die Züge aus Zürich eintreffen. Zudem versperre ein Brezelkönig eine der drei Zugangstüren beim Haupteingang. Pro Bahn habe sich deshalb früher für die «Entrümpelung» der Bahnhofshalle eingesetzt. Hinzu kommt: «Wir sind konsequent und in der ganzen Schweiz gegen weitere Take-Away-Stände in Bahnhofshallen und vor allem auf den Perrons», sagt Blättler.