SP-Molina wirbt für Karma per App

Die Hilfsorganisation Swissaid verspricht: Egal, ob ein Date vermasselt, ein Lästermail an den Falschen weitergeleitet wurde oder ob sich beim Vorstellungsgespräch peinliches Stottern eingeschlichen hat, eine App macht alles gut.

Mit der App «Karmabooster» will das Hilfswerk künftig Spenden sammeln. Über SMS könnten Beträge zwischen 1 und 99 Franken gespendet werden, die direkt der Telefonrechnung belastet würden, sagt Jon Andrea Florin von Swissaid. Das Geld werde in der App in Karmapunkte umgerechnet und dem eigenen Karmakonto gutgeschrieben. Es sei wissenschaftlich erhärtet, dass Menschen, die mit Zeit oder Geld anderen helfen würden, mit 42 Prozent Wahrscheinlichkeit glücklicher als andere seien, schreibt das Hilfswerk mit Verweis auf eine Studie der Harvard-Universität.

Um die App bekannt zu machen, hat Swissaid einen Werbespot mit dem SP-Politiker Fabian Molina gedreht. Der 27-Jährige wird am 15. März als Nationalrat vereidigt – und kämpft im Spot mit Lampenfieber. Wie die Geschichte ausgeht und welche Rolle Christoph Blocher dabei spielt, sehen Sie im Video.

(20M)