SRF dank No-Billag-Effekt im Quotenhoch?

Das Schweizer Fernsehen verzeichnet seit Anfang Jahr überdurchschnittlich hohe Zuschauerzahlen und Marktanteile. Laut einem Bericht des «Tagesanzeigers» sahen sich am Mittwoch rund 788'000 Personen die Hauptausgabe der «Tagesschau» an, was einem Marktanteil von 57,7 Prozent entsprach. In den letzten zwei Wochen erzielte die «Tagesschau» unter der Woche jedoch durchwegs Marktanteile von 53 bis 57 Prozent, während der Jahresdurchschnitt bei 48 Prozent liegt.

«Schweiz aktuell» wurde seit Anfang Jahr bereits siebenmal von mehr als 500'000 Personen geschaut. Der Marktanteil der Sendung betrug öfters um die 47 bis 49 Prozent. Vor einem Jahr lag der Höchstwert bei 42 Prozent. Ähnlich viele Zuschauer wie vor einem Jahr verzeichnete hingegen «10vor10» in den letzten Wochen.

Teilweise waren die guten Zahlen sicher auf das Wetter zurückzuführen. Am 3. Januar tobte der Sturm Burglind – 981'000 Personen sahen sich die Hauptausgabe der «Tagesschau» an. Am 9. Januar, als der Schnee Zermatt und weitere Orte von der Umwelt abschnitt, erzielte die «Tagesschau» mit 58 Prozent den höchsten Marktanteil der letzten Monate.

No-Billag-Effekt?

Denkbar wäre auch, dass sich derzeit viele Stimmberechtigte ein Bild über das Angebot der SRG machen möchten und sich deshalb Sendungen ansehen, zu deren Publikum sie sonst nicht gehören.

Zweifellos einen No-Billag-Effekt zu verzeichnen haben jene SRF-Sendungen, in denen über die Initiative diskutiert wird: Die «Publikumsarena» vom 5. Januar zur Volksinitiative sahen sich 291'000 Zuschauer an, was einem überdurchschnittlich hohen Marktanteil von 27,5 Prozent entsprach. Die No-Billag-«Arena» vom 3. November und der «Medienclub» vom Dienstag erzielten ausserordentlich gute Einschaltquoten.

