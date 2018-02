SRG-Ombudsmann zeigt Hassmail-Absender an

Der Ombudsmann der SRG hat gegen den Absender eines Hassmails Strafanzeige eingereicht. In dessen E-Mail und Brief vom 8. Januar wolle er Bundesrätin Doris Leuthard und auch ihn selbst in ein Konzentrationslager einweisen.

In seiner «Stellungnahme» geht Ombudsmann Roger Blum auf die Form des Schreibens ein:

«Ihre Beanstandung ist in einem Ton verfasst, der inakzeptabel ist und jeglichen Anstand vermissen lässt. Wenn Sie Bundesrätin Leuthard mitsamt den Mitarbeitenden ihres Departements, die Angestellten von SRF und mich in ein Konzentrationslager im hinteren Gasterntal im Berner Oberland einweisen wollen, dann zeigt das, wie niederträchtig Sie denken. Ich habe daher bei der Staatsanwaltschaft Graubünden Strafanzeige gegen Sie eingereicht.»

«No-Billag-Lügen»

Das E-Mail sei ein Rundumschlag gegen Journalismus, die Ombudsstelle und Bundesrätin Doris Leuthard, schreibt Blum auf Twitter.

Ein Rundumschlag gegen Journalismus, die Ombudsstelle und Bundesrätin Doris Leuthard. Gegen den Beanstander habe ich Strafanzeige eingereicht.#ombudsfall@srg_dhttps://t.co/SoZ2BelD0S– Roger Blum (@BlumRoger) 19. Februar 2018

Das Schreiben richtet sich gegen Bundesrätin Doris Leuthard und das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek), dem sie vorsteht, sowie gegen das Unternehmen Schweizer Radio und Fernsehen, über das «No-Billag-Lügen» verbreitet würden.

Der Absender schreibt von «unerträglicher, zensurierter, verlogener Staatspropaganda». Angeführt werde diese «vom Departement der kriminellen Lügen- und Märchentante Doris Leuthard – Bundesrätin und Volksverarscherin».

«Viel mehr abzuschaffen als nur die Zwangsgebühren»

Er vergleicht SRF und die «übrigen gleichgeschalteten Medien» mit der Propaganda des Nazi-Regimes. «Auch heute erleben wir ein gut funktionierendes Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda – ganz genau wie zu Hitlers Zeiten!»

Auch von «staatlich verordneten» Fehlinformationen ist zu lesen: «Aufmerksam habe ich registriert, wer sich da alles an einer unglaublichen Lügenkampagne beteiligt, die noch bis zum Abstimmungstag andauern soll!» Es gebe viel mehr abzuschaffen als nur die Zwangsgebühren. «Das ganze verlogene Ministerium Leuthard muss gründlich ausgemistet werden.»

Forderung nach KZ

Er fordere «Medien mit ausgewogenen, ehrlichen und fairen Berichterstattungen», schreibt der wütige Absender. «Deshalb ist auch die Forderung nach der Errichtung eines Konzentrationslagers im hinteren Gasterntal, wo die ganze verlogene Saubande inhaftiert werden könnte, absolut berechtigt und legal.»

In seiner Antwort geht Blum auf die Schweizerische Verfassung ein, die Zensur verbietet und die Unabhängigkeit von Radio und Fernsehen vom Staat festschreibt. Ebenso würde die Schweiz kein Staatsfernsehen und kein Staatsradio kennen, wie dies beispielsweise in China, in Nordkorea, in Kuba, in Syrien, in Ägypten, in Russland, in Thailand oder in der Türkei der Fall sei.

Der Absender hat nun die Möglichkeit, an die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio- und Fernsehen (UBI) zu gelangen.

