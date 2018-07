SVP-Glarner stellt Kinder auf Facebook bloss

Am Sonntagabend hat SVP-Nationalrat Andreas Glarner eine Namensliste auf Facebook gepostet, die für Furore sorgte. Nebst vielen italienisch, südosteuropäisch und arabisch klingenden Namen steht dort nur ein Name, der wie ein klassischer Deutschschweizer Name klingt. Laut Glarner handelt es sich um eine Klassenliste einer Grundschule im Kanton Zürich – nachprüfen lässt sich dies für 20 Minuten nicht, die Schule stellt die Klassenlisten nicht öffentlich zur Verfügung.

Zur der Liste schreibt Glarner, das Mädchen mit dem schweizerisch klingenden Namen dürfe wohl keine Cervelat mehr mitbringen. Damit spielt er auf den Fall einer Aargauer Schule an, die die Eltern bat, den Kindern kein Schweinefleisch für das gemeinsame Abschlussessen mitzugeben.

«Namen sind oft öffentlich»

Der Post wird heftig kommentiert. Während sich einige User Sorgen machen, dass nur noch ein schweizerisch klingender Name auf der Klassenliste steht, kritisieren andere Glarner dafür, dass er für seine politische Propaganda unbeteiligte Kinder blossstellt. Die Kritik kommt offenbar an: «Ich habe den Post gelöscht, weil mir gesagt wurde, ich solle doch diese Kinder nicht so ins Rampenlicht zerren.»

Wo er die Liste her hat, will Glarner nicht verraten. Dass er sich mit der Publikation der Namen strafbar gemacht hat, glaubt Glarner nicht. «Ich surfe gerade Schulwebsites ab, die Namen sind oft öffentlich. Da haben dann auch einige Schulleiter ein Problem.»

(the)