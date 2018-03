Salt lässt eigene Shops versprayen

Seit gut zwei Wochen verbreitet sich auf Instagram ein 13 Sekunden langes Video, das von mehreren Leuten veröffentlicht worden war. Auch 20 Minuten hat das Video per Mail erhalten. Es zeigt drei Vermummte, die einen Salt-Shop in Zürich versprayen. «Das git Krach», steht in gelben Lettern auf den Frontscheiben des Ladens. Dann hauen die drei mitsamt ihrer Leiter ab.

Umfrage Was halten Sie von der Marketing-Aktion? Ich finde sie frech und gelungen.

Na ja, so gut ist sie auch nicht. Aber okay.

Ich finde sie eher schlecht.

Hä? Das war jetzt wirklich ein Schuss nach hinten.

Salt lässt eigenen Shop versprayen

Hochgeladen haben das Video allerdings Influencer. Eine Waadtländerin sagt zu «24heures»: «Es sind Fake News.» Tatsächlich soll hinter dem Video das geschädigte Unternehmen selbst stecken – Salt.

Klare Instruktionen an Influencer

«Ich habe ein Mail von einer Kommunikationsagentur erhalten, was praktisch täglich passiert», erzählt eine Influencerin der Zeitung. «Diesmal war die Bitte aber etwas besonders.» Im Mail stehe, dass die Adressierten das Video gegen Bezahlung publizieren sollen, «im Rahmen der Lancierung eines neuen Angebots des Telefonanbieters Salt Mobile». Bedingung: Die Influencer mussten «20 minutes» in ihrem Post erwähnen, damit wohl dessen Redaktoren auf das Video aufmerksam würden.

In der Legende zum Video sollten die Influencer zudem Fragen stellen wie «Weiss jemand, wer das getan hat?» oder «Was haben die Leute gegen Salt?», zitiert die Zeitung aus dem Schreiben. Die Idee sei, einen Wirbel um die Aktion zu machen, bis die Leute wissen wollen, was wirklich passiert ist.

Spray-Aktion sollte Aufmerksamkeit erregen

Doch «20 minutes» sprang nicht auf den Zug auf. 20 Minuten hat den Vorfall der zwei betroffenen Salt-Shops in einem Artikel erwähnt. Salt bestätigte die Sprayereien damals. In Zürich hat es in kurzer Zeit mehrere Farbangriffe gegeben. So haben Aufwertungsgegner etwa im Februar die Gelateria di Berna versprayt. Möglich, dass sich Salt davon inspirieren liess.

Ein Sprecher erklärt am Mittwoch gegenüber 20 Minuten, dass «das Taggen zweier Salt Stores in Zürich» Teil einer Kampagne war, «um vor der Lancierung des neuen Festnetzprodukts von Salt Aufmerksamkeit entstehen zu lassen.» Weitere Details nannte er nicht.

Könnte Schaden anrichten

Für Brian Rüeger, Professor und Leiter Institut für Marketing an der ZHAW, scheint die Aktion eher misslungen: «Für Unternehmen wird es immer schwieriger, gehört zu werden. Manche versuchen dann verzweifelt, Aufmerksamkeit zu generieren.» Dies scheine in diesem Fall zuzutreffen. Doch eine solche «Sachbeschädigung» würden Leute eher mit negativen Dingen wie Gewalt verbinden, was nicht im Sinne des Unternehmens sei. «Die Aktion hat deshalb grosses Potenzial, der Marke Schaden zuzufügen. Wer will schon in einen Laden gehen, der vollgesprayt wird?», sagt Rüeger.

Eigentlich sei Salt bisher mit seiner Marketingstrategie gut gefahren, findet der Marketing-Experte. «Die Lancierung seines neuen Namens hat das Unternehmen in kurzer Zeit einfach und erfolgreich geschafft.» Nun wolle es wohl eine neue Richtung einschlagen. «Sie versuchen, modern zu sein, und wollen Aufmerksamkeit erregen, indem sie Irritation schaffen.» Doch die Verbreitung von Fake News könne der Glaubwürdigkeit gefährlich werden. «Diese Negativität schlägt sich dann auf die Marke nieder.»

(vro)