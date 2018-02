«Das sind bestellte Horrorszenarien»

Würde die Schweiz aus dem Schengen-Abkommen aussteigen, könnten im schlimmsten Fall Kosten in Milliardenhöhe drohen: Das ist das Resultat eines Berichts (siehe Box) im Auftrag des Bundes.

Durch das Schengen-Abkommen können sich die Bürger der Mitgliedsstaten uneingeschränkt in einem grossen Teil Europas frei bewegen. Die Schweiz ist seit 2009 dabei. Ein Ausstieg könnte laut einem Bericht im Auftrag des Bundes im ungünstigsten Szenario Kosten von bis zu 10,7 Milliarden Franken verursachen. Touristen müssten für die Schweiz ein zusätzliches Visum lösen, was zu einem Einbruch der Nachfrage führen könnte. Zudem könnte die Wiedereinführung der Grenzkontrollen zu Staus an der Grenze führen, wodurch die Grenzgänger ausblieben, was wiederum der Wirtschaft schade. (pam)

Zurzeit ist die Schweizer Schengen-Assoziierung etwa dadurch bedroht, dass bürgerliche Politiker gegen die Übernahme der EU-Waffenrichtlinie, zu der die Schweiz durch Schengen verpflichtet ist, das Referendum ergreifen wollen.

«Unsicherheit wäre Gift für die Wirtschaft»

Für SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo zeigt der Bericht, wie fahrlässig die Gefährdung des Schengen-Abkommens, etwa durch ein Referendum zur EU-Waffenrichtlinie, ist. «Der Schaden für die Wirtschaft könnte sehr gross ausfallen», sagt Birrer-Heimo. Der Bericht hält indes fest, dass die Verluste davon abhängen, wie die Schengen-Länder die Grenzkontrollen oder die Visa-Bestimmungen mit der Schweiz behandeln würden.

«In jedem Fall wären wir aber völlig abhängig von den Schengen-Ländern, die uns ihre Bestimmungen diktieren würden», sagt Birrer-Heimo. Es sei bezeichnend, dass gerade jene Kreise, die sonst auf Selbstbestimmung pochten, mit ihren Angriffen auf Schengen/Dublin diese aufs Spiel setzten. «Die Unsicherheit wäre Gift für die Wirtschaft und schlussendlich auch für die Arbeitsplätze.

Für Kritiker ist der Bericht «ein bestelltes Horrorszenario»

SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel hingegen hält die Prognosen für «bestellte Horrorszenarien», denn im Bericht seien wesentliche Kostenfaktoren wie etwa der Kriminaltourismus, der durch Schengen anfiele, nicht berücksichtigt worden. Die SVP hat bereits angekündigt, in der Frühlingssession vom Bundesrat eine Vollkostenrechnung zu Schengen/Dublin einzufordern.

Auch die Staukosten, die laut dem Bericht ohne Schengen mit drei Milliarden Franken zu Buche schlagen, sind für Büchel nicht realistisch: «Ich wohne in einem Grenzgebiet, und vor Schengen/Dublin gab es nicht mehr Staus.» Intelligente und systematische Kontrollen verursachten keine Stauprobleme.

Büchel glaubt, dass die Schweiz ohne Schengen nicht nur ihren Wohlstand halten, sondern diesen sogar effizient sichern und schützen könne, «da man wieder selbst Grenzkontrollen durchführen kann».

Dazu müsse man aber bereit sein, sich mit den Herausforderungen bei einem Austritt auseinanderzusetzen, sagt Büchel. «Von links werden stattdessen Ängste geschürt, da sie nicht bereit oder in der Lage sind, mit anderen Ländern richtig und korrekt zu verhandeln.»

