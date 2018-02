Studie warnt vor Schengen-Austritt

Das Schengen-Abkommen garantiert die uneingeschränkte Reisefreiheit in einem grossen Teil Europas. Die Bürger der Mitgliedsstaaten (siehe Grafik) können sich ohne Visum bewegen, Touristen lösen eines für den gesamten Schengen-Raum. Die Schweiz ist seit 2009 Teil des Abkommens und beteiligt sich auch an Dublin, das die Zuständigkeit bei Asylverfahren regelt.

Politisch steht Schengen/Dublin immer wieder unter Beschuss. Einerseits forderte die SVP mehrmals, das Abkommen neu zu verhandeln, damit wieder Grenzkontrollen möglich sind. Andererseits droht indirekt die Kündigung des Abkommens, da die Waffenlobby angekündigt hat, gegen die Übernahme der EU-Waffenrichtlinie, zu der die Schweiz durch Schengen verpflichtet ist, das Referendum zu ergreifen.

Nun zeigt ein Bericht im Auftrag des Bundes, welche Auswirkungen die Teilnahme an Schengen/Dublin für die Schweiz hat. Die wichtigsten Punkte:

- Grenzkontrollen: «Bei einem Wegfall der Schengen/Dublin-Assoziierung müssten die Nachbarstaaten an der neuen Schengen-Aussengrenze zur Schweiz systematische Grenzkontrollen durchführen», heisst es im Bericht. Dies könne zu langen Staus an der Grenze führen, was «hohes Schädigungspotenzial» berge. Die Behinderung des Grenzverkehrs könne zudem dazu führen, dass die Zuwanderung zunehme, da die Grenzgänger ihren Wohnsitz in die Schweiz verlegen könnten.

- Visa: «Ohne Schengen müssen Touristen für einen Besuch in der Schweiz ein zusätzliches Visum lösen. Dieser finanzielle und administrative Mehraufwand für die Beantragung des zusätzlichen Schweizer Visums bedeutet eine Hemmschwelle

und einen Wettbewerbsnachteil für den Schweizer Tourismus», heisst es im Bericht. Die Experten rechnen mit einem Einbruch der touristischen Nachfrage im Jahr 2030 um bis zu 530 Millionen Franken. «Betroffen wären Regionen, die stark auf die Reisenden aus nicht visumsbefreiten Staaten wie China, Indien oder dem arabischen Raum setzen: Also vor allem Premiumdestinationen wie die Jungfrauregion, St. Moritz, die Innerschweiz, aber auch die grösseren Schweizer Städte.»

- Asyl: Das Dublin-Abkommen regelt, welcher Staat für die Prüfung eines Asylgesuchs zuständig ist – und falls ein Asylbewerber in einem anderen Land bereits einen Antrag gestellt hat, wird er zurückgeführt. Ohne Schengen steigen laut dem Bericht die Kosten, weil Dublin-Rückstellungen nicht mehr möglich seien und parallel Gesuche in der Schweiz und anderen Ländern eingereicht werden könnten. Je nach Anzahl dieser zusätzlichen Gesuche könnten Kosten von bis zu 1,3 Milliarden Franken entstehen.

- Wirtschaftliche Auswirkungen: Zwar hält der Bericht fest, bei einer günstigen Umsetzung des Schengen-Wegfalls zeigten sich keine direkt messbaren volkswirtschaftlichen Effekte. Bei einer «ungünstigen» Umsetzung könne es jedoch zu einem Einkommensverlust von 1600 Franken pro Kopf oder 10,7 Milliarden Franken kommen.

- Löhne: Ohne Schengen könnten die Löhne aufgrund des Rückgangs an Grenzgängern zwar leicht steigen. Verluste erleiden würden dagegen die Firmen, die stark auf Grenzgänger setzen, etwa in den Regionen Basel, Genf und Tessin. Denn laut Bericht könnten die Grenzgänger stattdessen einen Job in ihrem eigenen Land annehmen, was zu einer Verschiebung von «Produktivkapital von der Schweiz in unsere Nachbarstaaten» führe.



