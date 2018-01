Schicken Sie uns Ihre besten Ikea-Kreationen!

Er hat die ganze Welt möbliert. Am 29. Januar ist Ikea-Gründer Ingvar Kamprad im Alter von 91 Jahren in seiner Heimat Smaland in Südschweden gestorben. 45 Jahre ist es her, dass Ikea die erste Filiale in der Schweiz eröffnete. Inzwischen steht in fast jedem Schweizer Haushalt ein Möbelstück des skandinavischen Herstellers.

Haben auch Sie Ikea-Möbel zu Hause, die Sie liebevoll und mit viel Fantasie aufgemotzt haben und nun gar mit Designerstücken verwechselt werden? Oder ist Ihr kleines Handwerker-Projekt gescheitert? Schicken Sie uns Fotos Ihrer gepimpten Ikea-Möbel und erzählen Sie uns die Geschichte dazu. Hier gehts zum Formular.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(20 Minuten)