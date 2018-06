Schlägt Ihr Herz für die Schweizer Nati?

Am Sonntag um 20 Uhr gilt es für die Schweizer ernst: Dann bestreitet die Nati ihren ersten Match an der Fussball-WM. Die gegnerische Mannschaft im russischen Rostow ist keine geringere als WM-Rekordsieger Brasilien. Ob die Schweizer ihre Mannschaft mit allen Kräften anfeuern werden, bleibt jedoch abzuwarten. Kürzlich wurde bekannt, dass das WM-Trikot der nigerianischen Nationalmannschaft heiss begehrt ist. Im Online-Shop von Ochsner Sport war es innert Kürze ausverkauft.

Umfrage Was bedeutet Ihnen die Teilnahme der Schweiz an der WM? Es stimmt mich sehr euphorisch und ich zeige auch gegen aussen, dass ich die Nati unterstütze.

Ich fane für eine andere Nation.

Ich setze meine Hoffnungen nicht auf die Schweiz. Im Fussball endet es bei den Schweizern sowieso immer wieder in einer Enttäuschung.

Die WM interessiert mich nicht.

Ich hoffe einfach, dass die Schweiz möglichst viele Spiele gewinnt.

Auch an der letzten Europameisterschaft zeigte sich, dass sich der Schweizer Nationalstolz in Sachen Fussball in Grenzen hält. Obwohl sich die Nati wacker geschlagen hatte, schmückten Schweizer damals ihre Profile in den sozialen Medien nicht mit ihrer Flagge, sondern mit der italienischen – oder sie machten mit Shirts deutlich, dass ihr Herz für England, Frankreich oder Italien schlug.

Melden Sie sich

Wir wollen nun wissen, was Ihnen die Teilnahme der Schweiz an der WM bedeutet. Können Sie die Spiele der Schweiz kaum abwarten oder fanen Sie lieber für andere Teams? Wie schätzen Sie die Siegeschancen der Nati ein? Oder könnten Sie vielleicht sogar auf die WM verzichten, weil Italien diesmal an der WM fehlt? Melden Sie sich hier:

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(bz)