Schmeckt Hahnenwasser anders als Evian?

Manche Hollywoodstars schwören auf Wassermarken wie Fiji oder Evian. Für andere Menschen dagegen ist gewöhnliches Leitungswasser der Durstlöscher. Anlässlich des Weltwassertags vom 22. März hat 20 Minuten vier Leser und einen Experten zu einer Wasserdegustation eingeladen. Neben Leitungswasser wurden die Marken Prix Garantie, Aproz, Evian und Fiji vorgesetzt.

Hahnenwasser bis Fiji – der Test

Im Blindtest zeigte die Bankkauffrau Andrea Schlatter (25) einen besonders feinen Gaumen. Drei von fünf Sorten ordnete sie in einem Rekordtempo nach nur einem Schluck aus dem jeweiligen Becher richtig zu. Einzig verwechselte sie Leitungswasser mit Evian. «Ich trinke im Geschäft und zu Hause viel Wasser», sagt Schlatter. Das Fiji-Wasser sei für sie ein eindeutiger Fall gewesen. «Es schmeckte frischer und vitaler.» Auch schmecke in Flaschen abgefülltes Wasser im Vergleich zum Leitungswasser meist etwas abgestanden.

Schwieriges Unterfangen

Der Salesangestellte Michael Ruckstuhl (43) lag einmal richtig, indem er den fünften Becher Aproz zuordnete. «Ich trinke hauptsächlich Aproz und Evian», sagt Ruckstuhl. Da er Leitungswasser mit Evian verwechselt habe, könne er sich auch vorstellen, künftig nur noch Leitungswasser zu trinken.

Robin Pickis, Gründer der Social-Media-Site Schwiizchiste, stellte beim Probieren des Leitungswassers fest: «Das Wasser ist ziemlich fein und irgendwie weich.» Deshalb ordnete er es dem Fiji zu. Am meisten mochte er auch tatsächlich das Fiji-Wasser, das er jedoch Evian zuordnete. Dennoch verbuchte er bei der Degustation keinen Treffer. «Die Qualität des Wassers hat nichts mit dem Preis zu tun. Die Leute kaufen ein bestimmtes Wasser einfach aus Image-Gründen. Er sei erstaunt, dass Leitungswasser so geschmeidig sei. Das grosse Wasserangebot in der Schweiz halte er für überflüssig. «Wir haben in der Schweiz ja so gutes Leitungswasser.» Das sei ein Privileg.

«Man merkt, dass das Leitungswasser aus dem See kommt»

Die KV-Lernende Annie Collenberg (17) erkannte das Leitungswasser. «Ich finde einfach, Wasser ist Wasser.» Das Leitungswasser habe sie «ganz schlimm gefunden». Man merke, dass dieses Wasser aus dem See komme.

Als Connaisseur bestritt auch der Trinkwasser-Experte Matthias C. Mend den Test. Er erkannte das Leitungswasser auf Anhieb, verwechselte aber Prix Garantie und Evian. Als wir ihm ein Gemisch aus Fiji und Evian auftischten, legte er sich auf Fiji fest – zog aber auch Evian in Erwägung. Für ihn ist klar, dass es grosse Unterschiede im Geschmack gibt. So beurteilte er Evian als weniger süsslich als Aproz, es sei aber ebenfalls «dicht und schwer» im Gaumen. Doch selbst wenn man die Geschmäcker kenne, sei die Zuordnung unter fünf Marken schwierig: «Man müsste das Wasser täglich trinken.»



(daw)