Schneider-Ammann will Waffenexport erleichtern

Bundesrat Johann Schneider-Ammann verlangt, dass Schweizer Kriegsmaterial unter gewissen Bedingungen auch in Länder mit Bürgerkriegssituationen exportiert werden können. Schweizer Waffenexporte in solche Länder sind bis heute verboten.

Gemäss zuverlässigen Informationen, die dem «Tagesanzeiger» vorliegen, beantragt der Wirtschaftsminister im Gesamtbundesrat eine entsprechende Änderung der Kriegsmaterialverordnung. Bis jetzt ist dieser Antrag nicht öffentlich. An einer Sitzung am Freitag soll der

Bundesrat diesbezüglich entscheiden. Eine solche Verordnungsänderung kann der Bundesrat in eigener Kompetenz beschliessen.

Schneider-Ammann reagiert auf Hilferuf der Rüstungsindustrie

Schneider-Ammann will Waffenexporteunter gewissen Bedingungen erlauben – und zwar immer dann, «wenn kein Grund zur Annahme besteht, dass das auszuführende Kriegsmaterial im internen bewaffneten Konflikt eingesetzt wird». Künftig können etwa Kriegsmateriallieferungen an die Marine eines Bürgerkriegslandes erlaubt sein. Dahinter steht die Annahme, dass die Marine selbst nicht in den Konflikt verwickelt ist.

Mit seinem Antrag reagiert Schneider-Ammann auf Klagen der Schweizer Rüstungsindustrie. Im September 2017 verlangten 13 Rüstungsfirmen und ihre Zulieferer in einem Brief an die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats, die Aufweichung der Exportregeln. Grund dafür sei ein drastischer Rückgang der Exporte, der die Existenz der gesamten Schweizer Wehrtechnikindustrie in Frage stelle.

