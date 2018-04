Schweiz kann abgewiesene Äthiopier abschieben

Die Schweiz hat bislang kein Rückübernahmeabkommen mit Äthiopien. Trotzdem kann sie ab sofort abgewiesene Asylsuchende ins zentrale Herkunfts- und Transitland für Migranten am Horn von Afrika zurückschicken. Seit Anfang März ist der Bund an einem umstrittenen Deal der EU mit dem Regime in Addis Abeba beteiligt, der Zwangsabschiebungen ermöglicht.

Belohnt wird Äthiopien dafür mit Milliarden an europäischen Hilfsgeldern. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) bestätigt auf Anfrage, «dass die Vereinbarung zwischen der EU und Äthiopien auch auf die Schweiz Anwendung findet».

Berüchtigter Geheimdienst

Der Inhalt des geheimen Papiers, das dem «Tages-Anzeiger» vorliegt, ist brisant: Vorgesehen ist eine enge Zusammenarbeit der europäischen Migrationsbehörden mit dem äthiopischen Geheimdienst (Niss), der für die Verfolgung von Regierungskritikern und Menschenrechtsverletzungen berüchtigt ist. Konkret: Will die Schweiz künftig einen mutmasslichen Äthiopier ausschaffen, der keine gültigen Papiere hat, übermittelt sie dem Geheimdienst alle verfügbaren Daten. Reicht das nicht zur Identifizierung, kann der Bund sogar Niss-Beamte zur Prüfung des Asylsuchenden direkt aus Äthiopien einfliegen.

Reto Nufer, Afrika-Experte von Amnesty Schweiz, staunt über die zentrale Rolle, die dem Niss bei der Identitätsabklärung von Asylsuchenden eingeräumt wird. Für ihn ist «eine derart enge Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst eines zweifelsfrei sehr repressiven Staates» ebenso aussergewöhnlich wie problematisch. Der für seine weitreichende Bespitzelung bekannte Niss komme so auch leicht an Informationen über exilpolitische Aktivitäten und Verbindungen zur Opposition in Äthiopien – gerade in der Schweiz, wo die äthiopische Diaspora «sehr genau überwacht wird».

Ausschaffungen vorantreiben

Der Kanton Zürich setzt grosse Hoffnungen in den Deal, um den im letzten November verurteilten Ex-Imam der An'Nur-Moschee in Winterthur loszuwerden. Dessen Ausschaffung war nicht möglich, weshalb der äthiopische Hassprediger in Durchsetzungshaft kam. Diese hob das Zürcher Zwangsmassnahmengericht indes im Februar auf. Daraufhin tauchte der 25-Jährige in Deutschland unter, wo er inzwischen verhaftet wurde.

Sobald der Ex-Imam ausgeliefert wird, wollen die Zürcher Migrationsbehörden die Ausschaffung vorantreiben. Ebenfalls unter Druck kommen Flüchtlinge aus dem Nachbarland: Der Status von rund 3200 Eritreern in der Schweiz wird neu überprüft.

Übernommen von «Tages-Anzeiger»



