Schweizer Fans buchten Hotel im falschen Rostow

Eine Gruppe von Schweizer Fans, die die Nati im Spiel gegen Brasilien unterstützen wollte, hat sich beim Buchen ihres Hotels vertan – um knapp 1300 Kilometer. Statt die Unterkunft in dem Ort zu suchen, in dem das Stadion steht – nämlich Rostow am Don – buchten die Schweizer ein Hotel in Rostow Weliki, nördlich von Moskau. Das berichten russische Medien.

Die Fans seien dann aber ins richtige Rostow gereist, wo sie sogar eine Strasse fanden, die mit ihrer Buchung übereinstimmte. Doch das Hotel fanden sie nicht. «Ausländische Touristen, die zur Unterstützung der Schweizer Nati gekommen sind, haben uns gerufen und erklärt, dass sie ihr Hotel suchen», wird die lokale Polizei zitiert. Ein Übersetzer der Polizei habe ihnen dann erklärt, dass sie die Ortsnamen durcheinandergebracht hätten und ihr Hotel im 1281 Kilometer entfernten Rostow Weliki stehe. Die Polizei habe den Schweizern schliesslich geholfen, eine neue Unterkunft zu finden.

Navi weist Route durch Kriegsgebiet

Erst am Sonntag war bekannt geworden, dass sich eine andere Gruppe von Fans aus dem Kanton Bern beinahe ins Krisengebiet verirrt hatte. Das Navi hatte ihnen eine Route durch die besetzte Region Donezk vorgeschlagen. Die fünf Schweizer sagten hingegen zu 20 Minuten, dass sie nie in einem Krisengebiet gewesen waren und das Gebiet grosszügig umfahren hatten.

(vro)