20 Kinder von IS-Fans aus der Schweiz sitzen fest

Drei Frauen, zwei aus der Region Biel und eine aus Lausanne, reisten vor einigen Jahren nach Syrien, um sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) anzuschliessen. Bei der Rückeroberung der IS-Gebiete seien sie von kurdischen Einheiten gefangen genommen worden, berichten «10vor10» und der «Tages-Anzeiger».

Die Lausannerin, im Bericht Selina R. genannt, setzte sich 2015 mit ihrem Mann nach Syrien ab. Sie wurde schwanger, blieb aber im IS-Gebiet. Ihr Kind ist nun ebenfalls in der Hand der syrischen Kurden.

Diese Angaben konnte das Aussendepartement EDA gegenüber der Zeitung nicht bestätigen, aus «Gründen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes».

20 Kinder im Kriegsgebiet

Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) schätzt laut der Zeitung, dass sich unter den Jihad-Reisenden mit Verbindungen zur Schweiz ein Dutzend Frauen und 20 Kinder unter zwölf Jahren in Syrien und im Irak befinden. Während die IS-Anhängerinnen in der Hand der Kurden gut behandelt würden, drohten den Frauen im Irak strenge Strafen.

Der NDB verzeichnete bisher insgesamt 93 Fälle von jihadistisch motivierten Reisenden aus der Schweiz, die in Konfliktgebieten waren oder sich noch immer dort befinden. 79 davon begaben sich nach Syrien und in den Irak. 32 Personen seien gestorben, davon 26 bestätigt.

Das EDA sagt laut «Tages-Anzeiger», dass man den gefangenen Frauen und Kindern in Syrien und dem Irak nicht helfen könne, in die Schweiz zurückzukehren. Konsularischen Schutz wolle das EDA nur anbieten, wenn es Staatsbürger aus eigener Kraft zu den diplomatischen Vertretungen der Schweiz in der benachbarten Türkei schafften. Gegenüber der Nachrichtenagentur sda ergänzt das Aussendepartement: Wer die Reisewarnung für Syrien missachte, für den könne kein Schutz gewährt werden.

Irak richtet Islamisten hin

Der irakische Staat geht derweil mit aller Härte gegen IS-Anhänger vor. Ministerpräsident Haider al-Abadi liess am Donnerstag 13 verurteilte Jihadisten hinrichten. Die Todesurteile gehen auf die Ermordung von acht Geiseln durch den IS zurück.

Wie das Justizministerium mitteilte, wurden die Männer im südirakischen Gefängnis von Nassirija gehängt, nachdem sie alle Rechtsmittel gegen ihre Todesurteile ausgeschöpft hätten. Zuvor hatte der Fund von acht toten Geiseln der Extremistengruppe die Bevölkerung schockiert.

Al-Abadi hatte am Donnerstag als Vergeltung für die Tötung der IS-Geiseln die sofortige Hinrichtung hunderter verurteilter Islamisten angeordnet.

Mit Material der Nachrichtenagentur sda.

(hvw)