Schweizer Spitäler kauften kaputte Ware ein

Über Jahre bezogen das Universitätsspital Zürich, das Universitätsspital Basel und das Kantonsspital St. Gallen bei einer Firma zum Teil grob fehlerhafte Medizinprodukte. So tropfte aus einer Kanüle zum Absaugen Blut. Nasensauger waren verbogen. In einem anderen Fall brach bei einem operativen Eingriff der hintere Teil einer Kanüle ab, wie aus Recherchen des «Tages-Anzeigers» hervorgeht



Die Schweizer Heilmittelbehörde Swissmedic eröffnete Anfang 2017 gegen die drei Spitäler Strafverfahren. Im Juli wurden sie zudem mit einer Busse von 5000 Franken bestraft. Laut Swissmedic haben die Kliniken ihre Meldepflicht «auf schwerwiegende Weise» verletzt, da sie die Missstände den Behörden nicht meldeten.

Umfrage Wie denken Sie über die entdeckten Missstände in den drei Spitälern? Dass Spitäler fehlerhafte Produkte beziehen, gibt mir ein ungutes Gefühl.

Das kann passieren. Das Personal merkt früh genug, wenn mit den Instrumenten etwas nicht stimmt.

Die Spitäler müssten ihre Lieferanten genauer prüfen.

Ich habe keine Meinung.

Produkte aus Pakistan

2011 informierte ein anonymer Verfasser die Behörde, die Firma Swsi Medical AG vertreibe im Kanton Zug Medizinprodukte, die aus Pakistan stammten. Diese würden lediglich in einer Geschirrspülmaschine gewaschen und mit einer Luftdruckmaschine aufgeblasen. Swissmedic eröffnete darauf ein Verwaltungsstrafverfahren gegen zwei Swsi-Verantwortliche. Das Verfahren läuft noch.

Eine Hausdurchsuchung zeigte, dass die Firma die drei Kliniken seit Jahren belieferte. Swissmedic stiess auf gegen ein Dutzend E-Mails, in denen sie sich bei der Firma über fehlerhafte Produkte beklagten. Trotz gesetzlicher Verpflichtung unterliessen die Kliniken die Information an die Behörden.



«Die Ware ist verbogen, rostig»

Am 10. Oktober 2013 schrieb ein Einkaufsverantwortlicher des Kantonsspitals St. Gallen, über Kanülen: «Es befindet sich Rost auf diesen Instrumenten.» Einen Monat später: «Die Ware ist verbogen, rostig, und der Durchmesser stimmt nicht mit dem vorherigen Modell überein. Kurz: inakzeptabel.» Später meldeten die St. Galler der Firma falsch beschriftete Packungen und solche, aus denen Rost tropfte.

Eine Angestellte der Neurochirurgie des Unispitals Zürich beklagte sich bei der Firma im März 2013 über Saugkanülen. «Während des Eingriffs ist der hintere Teil abgebrochen.» Zudem bemängelte eine leitende Ärztin im August 2013 schnell verstopfende Sauger, weil sich Bluttropfen bildeten. Auch seien sie an einer bestimmten Stelle «teilweise scharf, das kann unter Umständen gefährlich für den Patienten sein». Weiter zeigten Saugkanülen manchmal Rückstände wie Metallsplitter. Auch in einer E-Mail des Unispital Basels ist von 245 verunreinigten Kanülen die Rede.

Spitäler stehen zu Fehlverhalten

Die Swsi AG befindet sich mittlerweile in Liquidation. Sie hätten auf Beanstandungen immer sofort reagiert und die Ursache abgeklärt, verteidigt sich ein ehemaliger Verwaltungsrat der Firma. «Ansonsten hatten wir von den Spitälern immer gute Rückmeldungen.» Gegen den ehemaligen Geschäftsführer läuft im Kanton Solothurn seit zwei Jahren ein Strafverfahren. Er soll mit Komplizen eine reiche Erbin um 4,5 Millionen Franken gebracht haben.

Die Spitäler streiten das Fehlverhalten nicht ab. Die Rückmeldungen an die Firma zeigten aber, dass die Mitarbeitenden nach der Entdeckung der schadhaften Medizinprodukte die Situation sehr ernst genommen hätten, so etwa das St. Galler Kantonsspital. Die betroffenen Medizinprodukte seien aus dem Materiallager entfernt und nicht mehr eingesetzt worden. Auch das Unispital Basel schreibt, die schadhaften Kanülen nie an Patienten angewendet zu haben. Die Spitäler berichten, das Personal verstärkt dafür zu sensibilisieren. So hätten im Unispital Basel die Meldungen an Swissmedic in jüngster Zeit stark zugenommen.

(bz)