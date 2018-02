Auf diese Filme und Games stehen Teenager

Welches sind die Lieblingsgames und -filme der Schweizer Jugendlichen? Welche Youtuber haben es ihnen angetan? Und wie viele Jugendliche halten sich bei Filmen und Games an Altersfreigaben?

Umfrage Haben Sie auch schon Games gespielt oder Filme geschaut, für die Sie offiziell zu jung waren? Ja, schon mehrmals. Das hat niemanden gekümmert.

Ja ausnahmsweise.

Ja und ich wurde erwischt. Das hatte Konsequenzen.

Nein, ich halte mich immer an die Altersvorgaben.

Das hat die aktuelle Jamesfocus-Studie der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften im Auftrag der Swisscom untersucht. Die Ergebnisse sehen Sie in den drei Bildstrecken.

Fiktive Filme am beliebtesten

Die Filmpräferenzen der Jugendlichen liegen im Genre Science-Fiction und Fantasy. In dieser Sparte wurden am meisten Lieblingsfilme genannt. Dahinter kommen Action- und Thrillerfilme, gefolgt von Dramen und Komödien.

Am wenigsten genannt wurden, wenig überraschend, Musicals, Western- und Dokumentarfilme. Rund 68 Prozent der befragten Teenager halten sich zudem an die Altersvorgaben bei Filmen. Welches ihre Favoriten sind, sehen Sie in der obigen Diashow.

Ego-Shooter und Fussball

Schweizer Teenager folgen am meisten Youtubern aus der Sparte Comedy, gefolgt von Games, Unterhaltung, People und Anleitungsvideos. Von diesen Lieblingen stammt aber keiner aus der Schweiz. Bis auf ein Beauty-Sternchen sind zudem alle Youtuber männlich. Welche sie am meisten anhimmeln, sehen Sie hier.

Bildstrecke Youtuber

Etwas anders sieht es bei den Games aus. Nur 34 Prozent der Befragten gaben an, sich an die Altersfreigaben zu halten. Hier sind es vor allem die Jungs, die ein Game schon früher zocken, als sie eigentlich dürften. Die beliebtesten Games der Schweizer Teenager sehen Sie hier.

Bildstrecke Games

(duf)