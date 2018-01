Schweizer wollen nicht mehr ins Telefonbuch

Will man jemandem bei unbekannter Wohnadresse ein Überraschungspaket schicken, reicht der Klick in ein digitales Telefonbuch längst nicht mehr. Aktuell sind rund 2,3 Millionen Privatpersonen in den digitalen Telefonverzeichnissen eingetragen. «Jährlich geht die Zahl der Einträge um etwa fünf Prozent zurück», sagt Christos Bräunle, Mediensprecher von Localsearch. Er begründet den Rückgang mit dem Anstieg der Mobiltelefonie und dem Ärger über unerwünschte Werbeanrufe.

Umfrage Welche Spuren hinterlassen Sie im Internet? Wahrscheinlich hinterlasse ich sehr viele digitale Spuren.

Ich denke, dass es wenige sind. Schliesslich achte ich darauf, im Internet nicht zu viel preiszugeben.

Keine Ahnung.

Ich surfe selten.

Personen, die sich gegen einen Eintrag ins Telefonbuch entscheiden, schützen laut Reputationsmanagern so aber auch gezielt ihre persönlichen Daten. Marco, Casanova, Digital Branding Experte, hat den Eindruck, dass die Schweizer zunehmend Wert auf Anonymität legen. «Einerseits will man heute nicht gefunden werden, andererseits hinterlässt man im Internet etliche Spuren.»

«Plattformen als neutrale Auskunftsdienste»

Casanova stellt immer wieder fest, dass die Menschen digitale Plattformen als neutrale Auskunftsdienste wahrnehmen. «Dabei wissen diese unter Umständen zum Beispiel einige Jahre früher als der Jugendliche selber, dass dieser homosexuell ist.» Denn durch ihre Recherchen vertrauten die Nutzer etwa Google Dinge an, die sie nicht einmal ihren engsten Vertrauten erzählen würden.

Dies geschieht laut Casanova durch deren Algorithmen und dem daraus resultierenden so genannten ‹Predictive Modelling›. Das Surfverhalten einer Person reiche dafür.

