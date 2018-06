«Die Anspruchshaltung der Prämienzahler steigt»

Über 80 Milliarden Franken pro Jahr betragen die Gesundheitsausgaben in der Schweiz, wie Zahlen des Bundes zeigen. In diesem Jahr dürften die Kosten erstmals auf über 10'000 Franken pro Einwohner und Monat steigen. Das entspricht einer Steigerung um 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wie eine neue Studie nun belegt, sind die Schweizer aber nicht bereit, auf Leistungen zu verzichten.

Umfrage Auf was würden Sie für tiefere Prämien verzichten? Die freie Arztwahl.

Die freie Spitalwahl.

Auf neue Medikamente.

Auf Vergütung von Leistungen.

Mehrere / andere.

Auf nichts.

Die jährliche Umfrage «Gesundheitsmonitor», die das Forschungsinstitut GFS im Auftrag des Pharmaverbands Interpharma durchführt, zeigt, dass Massnahmen zur Kostensenkung deutlich weniger Unterstützung geniessen als früher. 54 Prozent der Befragten wären bereit, für eine Kostensenkung Einschränkungen bei der Therapiefreiheit hinzunehmen. Ebenso viele wären zu Einschränkungen bei der Spitalwahl bereit – 12 Prozentpunkte weniger als noch letztes Jahr.

Einschränkung der Artzwahl ohne Chance

Einen deutlichen Rückgang um 14 und 23 Prozentpunkte auf 38 respektive 31 Prozent verzeichnen auch die Einschränkung der freien Arztwahl und eine Kürzung des Leistungskatalogs zugunsten tieferer Kosten. Nur noch jeder fünfte Befragte wäre zudem bei einer Kostenreduktion bereit, einen eingeschränkten Zugang zu neuen Medikamenten hinzunehmen. Damit scheine sich das Verständnis zu verbreiten, dass man angesichts der hohen Kosten auch entsprechend viele und gute Leistungen in Anspruch nehmen wolle, schreiben die Studienautoren.

Für diese «wachsende Anspruchshaltung» spreche auch, dass nur noch jeder dritte Befragte sehr teure Behandlungen vom Alter der Patienten abhängig machen wolle. Ganze 99 Prozent sind zudem der Meinung, teure Medikamente aus der Krebsforschung sollten unabhängig vom Einkommen allen zur Verfügung stehen.

Jüngere wollen altersabhängige Prämien



Obwohl die Krankenkassenprämien jedes Jahr steigen, ist der Wunsch nach automatischen Massnahmen zur Kostenbegrenzung im Fall eines starken Anstiegs von 61 auf 47 Prozent der Befragten gesunken. Nur noch jeder Dritte kann sich einkommensabhängige Prämien vorstellen. Insgesamt sprechen sich 85 Prozent für die Beibehaltung des heutigen Prämiensystems aus.

Eine Änderung wünschen sich hingegen jüngere Versicherte. Zwei von drei Befragten im Alter von unter 29 Jahren sind der Meinung, dass es in der Grundversicherung nach Alter abgestufte Prämien geben solle. In dieser Altersklasse sind zudem mit 46 Prozent deutlich mehr Versicherte für eine Einschränkung des Leistungskatalogs, wenn damit Kosten eingespart werden können. Das zeigt eine Spezialauswertung für 20 Minuten.

Mehrheit ist zufrieden

In der Gesamtbilanz ist die Zufriedenheit mit dem Schweizer Gesundheitswesen auf einem neuen Höchststand. 87 Prozent der Befragten haben einen sehr oder eher positiven Gesamteindruck – auch wenn die überwiegende Mehrheit einen weiteren Kostenanstieg erwartet. Zwar wünschen sich die meisten Befragten keinen Ausbau der Grundversicherung, aber die Krankenkassen sollen in praktisch allen Bereichen mehr Leistungen übernehmen. Die Studienautoren umschreiben die Ergebnisse so: «Für die hohen Krankenkassenprämien möchten die Stimmbürger viele und hochstehende Leistungen haben.»

Für die Studie wurden 1200 Stimmberechtigte aus der ganzen Schweiz befragt. Die Befragung sei repräsentativ, teilt das Institut GFS mit.

(ehs)