«Elegantester Mann? Ich mach in die Hosen!»

Normalerweise nimmt Jeroen van Rooijen die Kleider anderer Menschen genau unter die Lupe. Doch nun sorgt der Stilexperte mit seiner Mode selber für Schlagzeilen. Der Schweizer zählt zu den «elegantesten Männern der Welt». Diese Ehre erteilte ihm niemand Geringeres als «GQ», die spanische Ausgabe des Lifestyle-Magazins für Männer. Ein Fotograf knipste den Stilexperten an der Pitti Uomo in Florenz ab. Dabei handelt es sich um die wichtigste Männermode-Messe der Welt. Kürzlich fand diese vom 9. bis 12. Januar statt.

«Haha, ich mach in die Hosen, ich bei den ‹Hombres más elegantes del mundo» der spanischen GQ», schrieb van Rooijen am Samstag in einem Facebook-Post. Gegenüber 20 Minuten sagt der Stilexperte bescheiden: «In Florenz wimmelt es von unglaublich gut angezogenen Männern. Ich lief dem Fotografen per Zufall wohl gerade vor die Linse.» Er besuche die Messe regelmässig. «Manche Männer werden dort dauernd fotografiert.»

«Ich nehme mich selber nicht so ernst»

Zu den elegantesten Männern der Welt zu zählen, sei natürlich schmeichelhaft. «Ich hoffe, Sie wissen, dass ich mich selber nicht so ernst nehme wie das Thema Mode», schiebt van Rooijen aber sofort nach. Seine Garderobe nehme er als angenehme Verpflichtung wahr.

Obwohl die Schweiz bezüglich Extravaganz und Dandyismus in der Mode zu den diskreten Ländern zähle, sehe er sich durch den Titel nicht als Ausnahmeerscheinung. «Ich kann problemlos 50 besser angezogene Schweizer aufzählen», sagt van Rooijen. Als Beispiele nennt er Street-Style-Star Gerold Brenner, Herrenausstatter Dominik Bachmann und Jelmoli-CEO Franco Savastano.