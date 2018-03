Siebenjährige Mädchen sollen sich verschleiern

Auf der Website der türkischen Moschee in Zürich-Altstetten wird Eltern geraten, dass bereits 7- bis 10-jährige Mädchen sich verschleiern sollen. Das berichtet der «Tagesanzeiger».

In der Frage-Antwort-Rubrik der Website der als konservativ und Erdogan-nah geltenden Moschee stellt ein Vater die Frage: «Die Mutter lässt unsere elfjährige Tochter Décolleté tragen. Ich mache mir Sorgen deshalb. Was sollen wir tun?» Die Antwort lautet, dass sich das Mädchen daran gewöhne, sich freizügig anzuziehen und später nicht mehr anders könne. «7- bis 10-jährige Mädchen mit einer gewissen Ausstrahlung und alle Mädchen über 15 oder in der Pubertät sollen ihren Kopfbereich, Haare, Arme und Beine verhüllen», so die Antwort laut «Tagesanzeiger».

«Mädchen müssen sich früh daran gewöhnen»

Cetkin Keramettin, Präsident der Islamischen Stiftung Zürich ISK, der die Moschee in Zürich-Altstetten gehört, sagt zur Zeitung: «Die Mädchen müssen lernen und sich früh daran gewöhnen, ein Kopftuch zu tragen. Wenn sie gross sind, müssen sie mit dem Kopftuch leben.» Zudem lese man oft von «kranken Leuten und bösen Männern, die kleine Mädchen und Buben verführen».

Laut Keramettin ist Yasar Özdemir für die Website der Moschee verantwortlich. Dieser sagt zum «Tagesanzeiger», er wisse nicht, wer diese Aussage über die Mädchenverschleierung verfasst habe.

Dass jeder die Aussage auf der Website der Moschee einsehen kann, ist für Politologin Elham Manea unverständlich. Sie hält es für «ungeheuerlich», dass Mädchen so früh sexualisiert würden und nicht mehr Kind sein dürften. Die Antwort auf der Website ist laut Manea klar fundamentalistisch.

(sil)