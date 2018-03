Kannst du Hahnenwasser von Evian unterscheiden?

Jeden Tag konsumieren wir Wasser in verschiedensten Arten. Die durchsichtige Flüssigkeit ist ein wichtiger Bestandteil unseres täglichen Lebens. Da Wasser so wichtig ist, findet am 22. März 2018 der Weltwassertag statt.

Bist du ein Feinschmecker, was das Wasser angeht? Oder gibst du dich mit Hahnenburger zufrieden? Wenn du das Gefühl hast, unter mehreren Wassersorten einen Unterschied zu erkennen, melde dich bei uns. 20 Minuten will testen, ob es Unterschiede im Geschmack gibt oder ob alles gleich schmeckt. Degustiert wird Fiji-Wasser, das pro Liter fünf Franken kostet, oder Migros-Budget-Wasser, bei dem eine 1,5-Liter-Flasche 25 Rappen kostet.

Der Test findet am Mittwoch, 21. März 2018 um 14 Uhr, an der Werdstrasse 21 in Zürich statt. Hier geht es zur Anmeldung:

(wsa)