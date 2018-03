Wird die Juso immer radikaler?

Forderungskatalog der Juso:

1. 25h-Woche

2. Volkspension

3. Ökologischen Fussabdruck auf unter 1 Erde reduzieren

4. Abschaffung der Armee

5. Gratis Bildungs- und Gesundheitswesen

6. Boden verstaatlichen

7. Frauen*quoten in Politik und Wirtschaft

8. Staatsbürger*innenschaft für alle

9. Erbschaftssteuer: Steuersatz 100%

Das hängt immer davon ab, was man unter radikal versteht. Wörter wie radikal oder visionär sind politisch gefärbte Begriffe. Sie sind eine Frage der Perspektive und darum wissenschaftlich eher nicht zielführend. Aber die Forderungen der Jusos entsprechen schon nicht dem politischen Mainstream und sind sicherlich eine Abkehr vom Status Quo. Einer etablierten Partei würde es eher nicht in den Sinn kommen, solche Ideen zu vertreten.Aber es ist wohl das Privileg, vielleicht auch die Aufgabe von Jungparteien, mit neuen Themen zuerst einmal anzuecken.In einer direkten Demokratie wie unserer kann man gut auch mit Themen Politik machen und nicht unbedingt nur mit Personen. Solche «Tabubrüche» können durchaus Diskussionen anheizen, die für den politischen Prozess nützlich sein können. In einer lebendigen Demokratie muss es möglich sein, über alles zu diskutieren. Das heisst, alles was zu einer politischen Auseinandersetzung führt, ist für eine Demokratie grundsätzlich positiv.Unmittelbar haben die Juso-Forderungen kaum eine Chance. Aber vor 80 Jahren wurde man auch ausgelacht, wenn man das Frauenstimmrecht forderte. In einer Demokratie geht es sehr lange, bis sich etwas ändert, weil sich auch die Gesellschaft nur langsam verändert. Es könnte durchaus sein, dass die gesellschaftliche Akzeptanz für einzelne Punkte der Juso-Wunschliste mit der Zeit steigt.