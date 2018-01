Skifahrerin (31) nach Lawinenunglück tot

Eine in Ovronnaz VS schwer verletzt aus einer Lawine geborgene niederländische Skifahrerin ist im Spital verstorben. Die Frau war am Donnerstag zusammen mit einem Landsmann ausserhalb der markierten Pisten verschüttet worden.

Andere Skifahrer hatten die beiden aus den Schneemassen befreien können. Die Niederländer waren per Helikopter ins Spital geflogen worden, wo die 31-jährige Frau am Abend starb, wie die Walliser Kantonspolizei am Freitag mitteilt. Der Holländer wurde beim Unglück leicht verletzt.

Lawinengefahr steigt

Zum Zeitpunkt des Lawinenniedergangs am Donnerstagmittag herrschte im Wallis grosse Lawinengefahr. Das entspricht der zweithöchsten von fünf Warnstufen. In ihrer Mitteilung vom Freitagmorgen schreibt die Polizei, dass die Gefahr angesichts der erwarteten Niederschläge noch zunehmen könnte.

(sda)