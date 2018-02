Skiorte überlaufen – sind gestaffelte Ferien nötig?

Die Schweizer Skigebiete platzen derzeit aus allen Nähten. «Für die Gäste ist es nicht nett», beobachtet Riet R. Campell, Geschäftsführer des Dachverbands Schweizer Skischulen. In den meisten Skigebieten, von Graubünden bis ins Wallis, müssten die Touristen überall anstehen. «Auch sind die Läden und Parkhäuser voll.» Und um auswärts essen zu gehen, müssten Gäste Tage im Voraus reservieren. Auch die Skilehrer sind gefordert. «Obwohl die Skischulen das Maximum an Skilehrern aufgeboten haben, sind sie am Limit», sagt Campell. In einigen Schulen hätten zusätzliche Skilehrer einspringen müssen.

Touristen bestätigen seinen Eindruck. Martina S.* und Beni V.* aus Zürich sind mit ihren Töchtern zurzeit in den Skiferien in Davos. «Nur um mit den Kindern zwei Minuten den Hang herunterzufahren, müssen wir am Sessellift teilweise 15 Minuten anstehen», sagt Mutter S.* Die Skischulen seien ausgebucht. «Unsere kleinere Tochter steht viel herum, weil sich ihre Skilehrerin nicht gleichzeitig um zwölf Schüler kümmern kann.» Ihr Mann Beni V. stellt fest: «Auf der Piste kann es ziemlich eng werden. Man kommt sich schneller in die Quere.»

Produkte im Laden fehlen

Ähnliche Erfahrungen macht Markus E.* aus Uetikon am See, der mit seiner Familie in Zuoz weilt. Ein grosser Andrang herrsche auch abends in den Läden. «Die Regale sind schneller leer. Ich habe von anderen Touristen immer wieder gehört, dass sie sich gewisse Produkte nicht mehr besorgen konnten.» Ein 28-jähriger Tourist in Leukerbad verzichtet mit seinen Freunden auf die Pause in der Skihütte während der Mittagszeit. «Wir sind lieber bis 14 Uhr auf der Piste. Danach hat es in den Beizen mehr Platz.»

Derart aufeinander prallen die Touristen, weil fast alle Kantone zur gleichen Zeit Sportferien haben. Dazu strömen Touristen aus Deutschland, Frankreich, Italien und England in die Schweizer Skiorte. Nur die Kantone Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Graubünden, Neuenburg, Schaffhausen, Thurgau, Schwyz und Uri schrammen an der Hochsaison vorbei.

Regierung fordert andere Feriendaten

«Mehr Luft in den Skiorten wäre gemütlicher für alle», sagt Riet R. Campell. Dieser Meinung ist auch das Bündner Parlament. Um die Ferienorte zu entlasten, fordert es, die Wintersportferien schweizweit koordiniert gestaffelt und auf die Erfordernisse des Wintertourismus abzustimmen.

In einem entsprechenden Vorstoss macht CVP-Grossrat Maurus Tomaschett darauf aufmerksam, dass die Wintersportferien vom Datum der Osterfeiertage abhängen. «Im besten Fall verteilen sich die Wintersportferien auf sechs Wochen im Februar und März und im schlechtesten Fall auf vier Wochen im Februar.»

«Ein Glücksfall für die Skigebiete»

Am Dienstag beauftragte der Grosse Rat die Regierung, Verhandlungen mit Vertretern der weiteren Wintersportkantone Wallis, Waadt, Bern, Obwalden, Uri und Tessin und der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK aufzunehmen. Gabriela Fuchs, EDK-Kommunikationsbeauftragte, macht darauf aufmerksam, dass sich einzelne Kantone bei den Ferien absprechen. «Einen Anlass für eine weiterführende Koordination sah man bisher bei der EDK nicht.» Im Falle eines Antrags würde die EDK das Anliegen prüfen.

André Aschwanden, Mediensprecher von Schweiz Tourismus, hingegen sagt, dass schneereiche Winter nicht mehr selbstverständlich seien. «Winter mit viel Schnee und vielen Touristen sind ein Glücksfall für den Tourismus in den Skigebieten.» Zudem gebe es in der Schweiz auch viele kleinere und mittlere Skigebiete mit jeweils geringerem Ansturm. «In der Schweiz finden sich Winterferien für jeden Geschmack, auch in der Hochsaison: von den grossen Leuchtturm-Destinationen bis hin zu den ruhigeren, weniger bekannten Wintersportgebieten.»

*Namen der Redaktion bekannt.