Skipisten bleiben teils bis Pfingsten offen

Der Winter hat den Schweizer Skigebieten in der aktuellen Saison wieder einmal richtig viel Schnee beschert. Für einige ist das ein Grund, die Skisaison zu verlängern. So hat die Skiarena Andermatt-Sedrun bereits Ende Februar angekündigt, die Pisten bis am 21. Mai offen zu halten. Ab dem 2. Mai ist das Gebiet Gemsstock jeweils nur von Freitag bis Sonntag und an Auffahrt und Pfingstmontag geöffnet. Sollten sich die Verhältnisse verschlechtern, wird der Betrieb früher eingestellt.

Auch das Skigebiet Parsenn hat die Saison verlängert, wie Davos Klosters Tourismus vor wenigen Tagen bekannt gab. «Aufgrund des schneereichen Winters bleibt das Parsenngebiet eine Woche länger geöffnet als ursprünglich geplant», heisst es in einer Medienmitteilung. Neu endet die Saison am 15. April. Der Zubringer aus Klosters müsse jedoch bereits am 8. April den Betrieb einstellen, weil Revisionsarbeiten eine Verlängerung nicht zuliessen.

Saison am Titlis bis am 27. Mai

Die Skiregion Adelboden-Lenk hat «traditionell eine der längsten Saisonöffnungszeiten», sagt Tourismusdirektor Urs Pfenninger. Ob man in die Verlängerung geht, steht noch nicht definitiv fest: «Die Engstligenalp in Adelboden als ausgeprägtes Frühlingsskigebiet hat immer bis in den Mai geöffnet. Dieses Jahr sicher bis zum 6. Mai, höchstwahrscheinlich sogar bis zum 13. Mai 2018.» Somit würde die Saison eine Woche länger dauern als ursprünglich festgelegt.

Eines der am längsten geöffneten Skigebiete ist jenes von Engelberg-Titlis. Die Saison dauert bis am 27. Mai, sagt Marco Zemp, Sprecher der Engelberg-Titlis Tourismus AG. Auf den Pisten von Jochpass-Engstlenalp kann bis am 22. April gefahren werden. «Bei der Talabfahrt ist Ostern das Ziel, da sieht es ganz nach einer Verlängerung bis am 22. April aus», so Zemp. Dies sei jedoch abhängig von Wetter und Schneeverhältnissen.

«Jetzt hat es viel Platz»

Im Skigebiet Arosa Lenzerheide sind die Pisten wie geplant bis am 15. April offen. Verlängerungen gebe es grundsätzlich nicht, wie Sprecherin Anna Sophia Moro erklärt. Bis zum Saisonende sind jedoch noch diverse Musik-, Sport- und Familienevents geplant. Auch auf den Pisten seien noch viele Wintersportler unterwegs. «Wir haben eigentlich noch immer Hauptsaison, weil die Sportferien aber vorbei sind, ist die Auslastung unter der Woche nicht mehr so stark.» Doch gerade jetzt, da es im Flachland sehr winterlich ist, ziehe es viele auf die Pisten: «Die Leute haben immer noch Lust aufs Skifahren», sagt Moro.

Auch im Oberengadin ist keine Verlängerung der Saison geplant, denn zwei von den vier grossen Gebieten bleiben ohnehin bis Anfang Mai geöffnet und decken so das Pistenangebot ab. Im Skigebiet Corviglia sind die Pisten bis am 8. April offen. Im Gebiet Corvatsch und Diavolezza sind sie bis am 6. Mai geöffnet. Die Hochsaison ist jetzt vorbei, aber es lohne sich umso mehr, nochmals mit den Skis auf die Piste zu gehen, sagt Silvia Talabér von Engadin St. Moritz Mountains: «Jetzt hat es viel Platz und die Pisten sind super.»

(vro)