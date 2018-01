Der Smartphone-Daumen ist immer verbreiteter

Wir tippen uns wortwörtlich die Finger wund. Wegen der Smartphone-Nutzung beklagen immer mehr Leute Schmerzen in den Fingern und gehen deshalb zum Arzt oder in die Ergotherapie. Durch ständiges Tippen und Wischen auf dem Handybildschirm gerät vor allem der Daumen in Dauerstress. «Es ist ein zunehmendes Phänomen», sagt Brendon Brown, Inhaber der Praxis für Handtherapy Zurich.

Betroffen seien vor allem junge Leute, die ihr Smartphone nur mit einer Hand bedienen. «Bei jungen Frauen kommt es auch oft vor, dass sie zu lange Fingernägel haben und deswegen den Daumen zusätzlich in einer falschen Position halten», sagt Brown. Eine Rolle für die zunehmenden Schmerzen im Daumen wegen der Handynutzung spiele auch, dass Smartphones immer breiter und grösser werden. «Dadurch ist es schwieriger, das Handy in einer Hand zu halten, wenn es doch getan wird, belastet das den Daumen zusätzlich», so Brown. Dies vor allem, wenn das Handy am Tag mehrere Stunden genutzt werde.

Stress trägt zu Schmerzen bei

Auch Barbara Aegler, Ergotherapeutin und Inhaberin der Praxis für Handrehabilitation und Ergotherapie, beobachtet die «deutliche Zunahme» der Schmerzen durch die Smartphone-Nutzung. Sie sieht aber nicht nur die repetitiven Bewegungen des Daumens als Ursache. «Es kann auch durch die Haltung bedingt sein. Wenn man ständig den Kopf geneigt hat, können die Nerven den Schmerz bis in die Hand ausstrahlen.»

Eine andere Ursache sei der Stress. «Indem wir ständig erreichbar sein müssen, haben wir keine Zeit mehr zum Entspannen», sagt Aegler. Das sei aber essenziell, um die Muskeln, die wir für die Handy-Nutzung brauchen, zu entspannen – und somit auch zur Verhinderung von Schmerzen.

Mehr Arthrose-Patienten wegen Smartphones?

Das Thema Smartphone-Daumen hat auch die Spitäler erreicht. Handchirurgin Michèle Dutly vom HandZentrum Hirslanden sagt: «Wir haben immer wieder Patienten, bei denen die Handy-Nutzung für Schmerzen in den Fingern verantwortlich ist.» Ob diese behandelbaren Leiden, meist sind es Sehnenentzündungen oder Überbelastungen der Gelenke, langfristige Auswirkungen haben, könne noch nicht gesagt werden. «Es gilt abzuwarten, ob nachfolgende Generationen zunehmend an Arthrosen an den Händen leiden. Ich könnte es mir vorstellen.»

Was hilft aber, um Schmerzen vorzubeugen? Brendon Brown rät: «Am besten nicht so viel am Handy sein.» Wenn das nicht gehe, sei es vor allem wichtig, auch einmal den Daumen zu entlasten. «Das geht, wenn man das Handy in einer Hand hält und den Zeigefinger der anderen Hand zum Wischen und Schreiben verwendet.»

«Lernen, Geräte anders zu benutzen»

Wichtig sei es, bei Schmerzen früh zum Arzt zu gehen. «Sonst wird es chronisch», sagt Brown. Wenn die richtige Diagnose gestellt werde, sei eine Behandlung möglich und auch am effektivsten.

Barbara Aegler arbeitet derzeit in einem Team an einem Konzept, das längerfristig als Richtwert in der Prävention und Therapie von Schmerzen durch das Smartphone angewendet werden soll. Die Ergotherapeutin empfiehlt, wie Brown, den Fingern Entlastung zu gönnen: «Am besten wechselt man zwischen Daumen und Zeigefinger ab oder sendet Sprachnachrichten.» Noch besser sei, zwischen dem Tippen und Wischen grössere Pausen einzulegen und das Handy wegzulegen, um die Finger zu entlasten.

Dennoch: Das Handy wegzulegen und gleichzeitig gestresst zu bleiben, bringe wenig. «Die Erholungspausen sollten effizient sein und der Alltag sollte so geplant werden, dass die Benutzung des Smartphones gezielter erfolgt.» Um den Schmerzen durch Handynutzung vorzubeugen, brauche es immer irgendwie eine Veränderung. «Einfach wegmassieren hilft zwar im ersten Moment, aber nicht längerfristig. Man muss lernen, die Geräte anders zu benutzen, dann kommt es gut.»