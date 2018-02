SBB heizt Züge vor, Bauern freuen sich auf Kältewelle

Frostige Tage stehen bevor: In den nächsten Tagen wird es so kalt wie selten zuvor. Im Mittelland erwartet Meteonews am Mittwoch gefühlte Temperaturen von bis zu minus 20 Grad. Schulen, Verkehrsbetriebe und Baustellen bereiten sich auf die «Kältepeitsche» vor.

Die SBB hat 350 Mitarbeiter auf Abruf, die etwa gefrorene Weichen instand setzen könnten. Die Züge werden zudem auch in der Nacht geheizt, damit die Kunden am nächsten Morgen warme Abteile vorfinden, wie Medienchef Jürg Grob sagt. Für 800 Betriebspunkte werden von einem externen Wetterdienst Prognosen erstellt.

Kälte tötet Schädlinge

Viele Bauern sind momentan guter Dinge. Die Kälte könnte eingeschleppten Schädlingen den Garaus machen. Zu ihnen gehört die Kirschessigfliege, die Kirschen, Himbeeren oder Trauben schädigt. Sie verursache grosse Schäden, sagt Martin Jucker von der Jucker Farm in Seegräben ZH. «Bei Temperaturen von unter minus 10 Grad wird die Kirschessigfliege stark dezimiert», sagt er. «Wir freuen uns deshalb auf die Kälte.»

Einheimische Nützlinge hingegen seien sich an die Kälte gewohnt, und bei den meisten Kulturen herrsche Winterruhe. Er erwarte deshalb keine Schäden, sagt Jucker. Die könnten höchstens bei importierten Pflanzen wie Aprikosen- oder Mandelbäumen auftreten. Auch die Tiere dürften die Kältewelle wegstecken: «Einheimische Tiere sind angepasst. Rinder und Kühe laufen jetzt erst richtig warm», sagt Jucker.

«Betonieren wird schwierig»

Auf den Baustellen wird weitergearbeitet. «Gewisse Arbeiten können aber bei sehr tiefen Temperaturen nicht mehr gemacht werden», sagt Reto Aregger, Sprecher des grössten Schweizer Baukonzern Implenia. Betonieren sei etwa bei Temperaturen von unter minus fünf Grad praktisch nicht mehr möglich. Das sei aber in den Zeitplänen eingerechnet.

«Tiefe Temperaturen sind eine Belastung für die Arbeiter», sagt Aregger. «Deshalb sind unsere Mitarbeiter mit Kälteschutzbekleidung ausgerüstet. Ausserdem schauen wir, dass geheizte Räume und warme Getränke zur Verfügung stehen. Wird es sehr kalt, können zusätzliche Pausen eingelegt werden.»

Kein kältefrei für Schüler

In vielen Kantonen enden die Schulferien. Kältefrei gebe es zwar nicht, sagt Christian Hugi, Präsident des Zürcher Lehrerverbands. Lehrer würden aber schauen, dass der Unterricht eher drinnen stattfinde. «Wenn es sehr kalt wird, könnten die Schüler in den grossen Pausen allenfalls drinbleiben», sagt Hugi. Zudem werde etwa seine Klasse den ÖV benutzen, um ins Schulschwimmen zu kommen, wenn es dann sehr kalt sein sollte. Normalerweise laufen die Schüler.

Die Kleidung sei Sache der Eltern, sagt Hugi. «Wenn Schüler nicht adäquat gekleidet sind, suchen wir das Gespräch mit den Eltern.» Interessierten sich die Schüler dafür, könnte die Kälte auch im Unterricht thematisiert werden. Auf der Mittel- und Oberstufe könnten das die Lehrer auch von sich aus thematisieren.

Das Militär geht in die Hallen

Wegen der Kälte könnte auch die Armee Ausbildungsprogramme vermehrt in Hallen verlegen, sagt Sprecher Daniel Reist. Es liege im Ermessen des jeweiligen Kommandanten, ob etwa Märsche abgesagt würden. Grundsätzlich sei die Armee gut ausgerüstet, und das Material sollte auch bei tiefen Temperaturen seinen Dienst tun.

Normalbetrieb herrscht derzeit am Flughafen Zürich. Auch fürs Enteisen braucht es noch nicht mehr Personal. Wie viele Flugzeuge enteist werden müssen, hängt nicht nur von den Temperaturen, sondern auch von der Luftfeuchtigkeit ab, wie es beim Flughafen heisst.



(ehs)