Vom Frühling ist weiterhin nichts zu spüren: Laut dem Meteorologen Roger Perret bleibt es auch über Ostern mehrheitlich regnerisch und kühl. Auch im Süden fällt viel Regen, freundlich wirds erst am Sonntag. Trotzdem rechnen Viasuisse und TCS auch dieses Jahr mit kilometerlangen Staus am Gotthard-Nordportal. «Viele Leute reisen aber nicht nur wegen des Wetters ins Tessin», sagt auch Perret. Schon am Mittwoch stauten sich die Autos auf einer Länge von über fünf Kilometern. Am Donnerstag brauchts Richtung Süden noch mehr Geduld: Viasuisse rechnet mit bis zu zehn Kilometern Stau, am Karfreitag mit bis zu 14 Kilometern.

Barbara Roelli von der Verkehrsinformationszentrale Viasuisse rät, «antizyklisch» zu fahren. Das heisst, nicht dann loszufahren, wenn alle anderen üblicherweise starten. «Mit der TCS-App oder mit dem Radio ist man immer auf dem Laufenden und man kann spontan entscheiden, wo man durchfährt. Bei Stau nach einem gröberen Unfall sollte man am besten auf der Autobahn bleiben und nicht aufs Nebenstrassennetz wechseln, da viele die gleiche Idee haben und dieses innert kürzester Zeit überlastet ist.» Eine Option sei aber auch der Zug. Die SBB habe über die Ostertage 41’000 zusätzliche Plätze zur Verfügung gestellt.

Osterschnee statt Osterstau



Der Blechlawine am Gotthard entflieht aber auch, wer im eigenen Garten nach Eiern sucht – oder statt ins Tessin in die Berge fährt –, dort liegt noch immer massig Schnee: «Im Vergleich zu anderen Jahren liegt in den Bergen im Vergleich zum langjährigen Mittel bis zu 70 Prozent mehr Schnee», sagt Christoph Zwaan von Schweiz Tourismus. Die Schneeverhältnisse quer durch die Schweiz seien ausgezeichnet. Ostern sei also die perfekte Gelegenheit, um noch einmal den Winter ausklingen zu lassen. «Natürlich hat auch der Süden seine Vorzüge, bei diesem Osterschnee lohnt sich aber ein Ausflug auf die Piste definitiv – ganz ohne Stau.»

Mindestens so schnell wie das Tessin sind auch sehenswerte Städte im benachbarten Ausland zu erreichen. Eine Reise nach München etwa dauert von Zürich aus knapp vier Stunden mit dem Zug und dreieinhalb mit dem Auto – vorausgesetzt, man fährt nicht in den Stau. Weitere Reiseziele findest du in der Bildstrecke oben.

(saw)