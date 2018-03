So erlebten unsere Reporter den Prozess

Der Prozess

Die Ausführungen über die brutale Tat gingen selbst an den anwesenden Reportern nicht spurlos vorbei. Kaum vorstellbar, welches Leid die Hinterbliebenen verspüren mussten. Ihnen war anzusehen, wie schwer der Gang vors Gericht war. Als die Tat rekonstruiert wurde und die Opferanwälte das Leid der Hinterbliebenen in Worte zu fassen versuchten, brachen viele von ihnen in Tränen aus.

Dem Opferanwalt der Familie von Simona F. zitterte während seines Plädoyers die Stimme. Selbst ein anwesender Polizist hatte gegen die Tränen zu kämpfen. Der Prozess war durch diese Emotionen geprägt – aber auch durch eine gedrückte Stimmung. Trotz der über hundert anwesenden Leute herrschte meist Stille.

Der Angeklagte

Als Thomas N. erstmals in den Gerichtssaal gebracht wurde, war der erste Gedanke: Wie kann dieser Mann eine solche Tat begehen? N.s Erscheinungsbild passte so gar nicht in die Vorstellung des «Monsters», das alle erwarteten.

Grossgewachsen, braunes Haar, Dreitagebart – ein Sonnyboy. Er beantwortete jede Frage, sprach eloquent und war freundlich. Dennoch sass er die meiste Zeit regungslos da, blickte auf den Tisch und sah die Richter und Hinterbliebenen kaum an.

Die Richter

Das Gericht hat eine unheimlich schwierige Aufgabe zu bewerkstelligen. Der Entscheid der Bevölkerung ist schon gefällt: Thomas N. muss eine lebenslange Verwahrung kassieren. Die Richter stehen unter enormem Druck und müssen sich davon distanzieren können, um ein angemessenes Urteil zu fällen. Die Staatsanwältin argumentiert mit einem neuen Ansatz schlüssig, während sich die Verteidigerin auf die gängige Praxis berufen kann. Es ist also noch alles offen.

Vorstellbar ist aber, dass das Gericht bezüglich des Strafmasses hart durchgreifen und die Maximalstrafe aussprechen wird. Die strittige Frage nach der Verwahrung dürfte aber dazu führen, dass das Urteil ohnehin weitergezogen wird.

(jen/ehs)