So feuern Frankreich- und Kroatien-Fans ihr Team an

Gibt es am Sonntag den ersten Weltmeister-Titel für Kroatien oder können sich Les Bleus den zweiten Stern an die Brust heften? Die beiden Mannschaften stehen sich im Final der Fussball-WM gegenüber. Auch in der Schweiz haben die beiden Teams viele Anhänger.

Umfrage Wer wird Weltmeister? Frankreich

Kroatien

Diana Torres aus Niederhasli ZH wird der Equipe Tricolore die Daumen drücken. Die 24-Jährige ist halb Französin, doch das ist nicht der einzige Grund: «Ich würde der Mannschaft den Titel von Herzen gönnen. An den vergangenen Weltmeisterschaften musste sie harsche Kritik einstecken, weil sie jeweils früh ausschied. Nun aber harmonieren die Jungs wieder super zusammen.» Auch der Zeitpunkt wäre perfekt: Vor genau 20 Jahren holten Les Bleus letztmals den Pokal.

Den Showdown wird Torres aller Voraussicht nach in Paris verfolgen. Mitten auf den Champs-Élysées werde sie ihr Team mit Leibchen und Fahne unterstützen. «Das Wichtigste für die französischen Fans ist aber, dass man die Marseillaise inbrünstig mitsingt», fügt Torres an. Bei einem Sieg werde sie die Nacht vermutlich durchfeiern.

Franzosen mit viel Druck nach vorn

Auch bei Robert Hochstrasser (54) lautet das Motto: «Allez les Bleus!» Seit 25 Jahren hätten er und seine Frau ein Haus im Burgund und würden dort mehrere Wochen im Jahr verbringen. «Da fiebert man natürlich auch mit der Nationalmannschaft mit.» Das Startspiel gegen Australien habe ihn noch nicht recht überzeugt, doch Griezmann, Mbappé und Co. hätten sich im Verlauf des Turniers gesteigert und würden nun mit viel Druck und Dynamik nach vorne spielen, sagt Hochstrasser. «Das imponiert mir.»

Den WM-Final werden die Hochstrassers zu Hause im Garten verfolgen, mit Grillfleisch und französischem Bier. Anschliessend gehts ins Burgund. «Gewinnt Frankreich den Final, werden wir mit unseren französischen Freunden sicher ein bisschen feiern.» Hochstrassers Tipp: 2:1 für die Equipe Tricolore.

Diese Jungs haben ein ganzes Land vereint

Stijepo Lukac wird beim Final mit Modric, Mandzukic und Co. mitfiebern. Für den 24-jährigen Kroaten aus Schlieren ZH ist der Finaleinzug seiner Mannschaft mehr als nur ein sportliches Highlight. «Es ist unglaublich: Diese Jungs haben ein ganzes Land vereint, das nun wie ein grosses Herz schlägt», sagt er.

Das Spiel werde er im Public Viewing in der Maag-Halle verfolgen. «Ich und meine Kollegen werden uns wie immer eine Stunde vor der Partie versammeln, gemeinsam ein, zwei Bier trinken und die Nervosität teilen», sagt Lukac. Er ist überzeugt: Den Kroaten ist der Titel nicht mehr zu nehmen. «Wir sind dreimal in Rückstand geraten, mussten dreimal in die Verlängerung – da werden wir auch die Hürde Frankreich meistern.»

Faire Kroaten

David aus Zürich ist in der Schweiz aufgewachsen, seine Eltern zogen in den 70er-Jahren aus Kroatien in die Schweiz. «Seit ich klein war, schlägt mein Herz für die kroatische Nationalmannschaft», sagt er. Das Finale werde er zu Hause mit der Familie schauen, tags darauf fliege die Familie wie jedes Jahr nach Zadar in die Ferien. Wenn Kroatien den Titel hole, dann werde durchgefeiert, bis er in Kroatien angekommen sei. «Wenn nicht, wird ebenfalls durchgemacht!» Denn auch der zweite Platz sei eine Weltklasse-Leistung.

Als Schweizer mit kosovarisch-italienischen Wurzeln wird Ideal Qufaj (20) aus Waldenburg BL beim WM-Final Kroatien unterstützen. «Bei den Kroaten gefällt mir, dass sie fair spielen und nicht wegen jedem kleinen Schubser hinfallen – wie man das speziell bei Neymar gesehen hat», sagt er. Die Partie werde er sich zu Hause mit einem Teil der Familie ansehen. «Wenn Kroatien gewinnt, fahre ich vielleicht nach Basel und schaue, was in der Stadt abgeht.» Selber feiern werde er aber nicht gross. «Ich bin kein grosser Fan, eher Sympathisant.»

(sul)