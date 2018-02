So haben wir vor 14 Jahren über Handys gesprochen

Erinnern Sie sich an die Zeit, als das Nokia noch voll angesagt war, Bilder per Bluetooth oder MMS verschickt werden mussten, Nachrichten noch kostenpflichtig waren und eine begrenzte Zeichenanzahl hatten? Das ist nun schon über ein Jahrzehnt her. Denn erst mit der Einführung des iPhones im Jahr 2007 gewannen die Smartphones nennenswerte Marktanteile.

Umfrage Mein Handy... ...bedeutet mir alles.

...ist mir nicht so wichtig.

...hat einen Namen.

...nehme ich überall mit.

...hat einen viel zu schwachen Akku.

...ist doof, weil es das Spiel Snake nicht drauf hat.

Haben Sie Ihr erstes Natel noch Zuhause rumliegen? Schicken Sie uns ein Foto davon und erzählen Sie uns Ihre Geschichte zu den alten Handys und wie es sich ohne Smartphones gelebt hat.

Melden Sie sich und schicken Sie uns Ihr Foto!

Auch schon vor der Existenz von Smartphones sind etliche Bücher über den Umgang von Jugendlichen mit Handys geschrieben worden. Eines ist aus dem Jahr 2004 von Daniel Süss, heute Professor für Medienpsychologie und Leiter des Psychologischen Instituts an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Es trägt den Namen «Mediensozialisation von Heranwachsenden.» Beim Lesen des Buches stechen einem immer wieder Zitate von Jugendlichen zwischen 13 und 16 Jahren ins Auge, die über ihre Handys sprechen.

Aus der heutigen Zeit betrachtet, nimmt man die Zitate mit einem Lächeln zur Kenntnis, erinnert sich an die Zeit zurück, als es auf dem Handy noch keine Apps gab und es unglaublich teuer war, im Internet herum zu surfen. Die Interview-Ausschnitte wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Klicken Sie sich durch die Bildstrecke.





(jen)