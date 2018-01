So könnte das neue Bundeshaus aussehen

Am Dienstag hat Bundesrat Ueli Maurer die Swissbau 2018 eröffnet. An der Berufsfachmesse der Schweizer Bauwirtschaft wurde auch ein Entwurf für ein neues Bundeshaus diskutiert. Statt eines altehrwürdigen Bundespalastes schwebt den Architekten ein moderner Kubus vor, der Nationalratssaal soll als Ei aus dem Gebäude hervorragen. In dem Saal könne man sich nicht nur real, sondern auch virtuell mittels Hologramm begegnen, schreiben die Messe-Veranstalter. Das neue Bundeshaus soll in der Theorie als Neubau direkt an der Aare entstehen.

Das Gebäude soll hochmodern sein, die «Anwesenheit aller Personen» könne «in jedem Raum» erfasst werden. Dank viel natürlichem Licht soll das Arbeitsklima angenehm gestaltet werden. Zudem solle es krisensichere Serverräume geben, im Notfall soll das Gebäude komplett selbstversorgend sein. Bei dem Konzept handelt es sich jedoch nur um eine Spielerei. Ein Neubau des Bundeshauses ist momentan nicht geplant.

