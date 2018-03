«Es ist verlockend, Geschichten zu faken»

Herr Koss, ein Berner Influencer wollte sich ins Gespräch bringen, indem er oder sein Umfeld die Medien mit einer Fake-Identität über eine angebliche Sex-Panne in einem Livestream informierte. Was bewegt einen Social-Media-Star zu einer solchen Aktion? Ist es die Gier nach Ruhm?

Eigentlich ist es offensichtlich: In der heutigen Zeit, in der Likes und Follower Geld wert sind, gibt es einen starken kommerziellen Reiz, sich zu stilisieren und solche Geschichten zu faken. Es ist auch klar, dass das gemacht wird, um den eigenen Bekanntheitsgrad zu steigern. Meiner Meinung nach ist es auch nicht falsch, diesem kommerziellen Drang nachzugeben. Falsch ist es, wenn dabei die Fans verarscht werden. Zwar steigert man so kurzfristig seinen Bekanntheitsgrad, verliert aber gleichzeitig an Glaubwürdigkeit.

Ist der Druck unter den Social-Media-Stars und Influencern so gross, dass man sich auf diese Weise ins Gespräch bringen muss?

Nein, das denke ich nicht. In den USA gibt es zwar einen extrem starken Druck, in den Medien zu erscheinen, um Follower zu generieren. In der Schweiz ist dieser Druck noch nicht so gross, allerdings nimmt er zu. Momentan bleiben die Leute noch mit guten Inhalten im Gespräch, nicht mit irgendwelchen Tricks.

Gehören solche Tricks nicht einfach zum Business?

Mit solchen Kniffen kann man vielleicht seinen Bekanntheitsgrad ein wenig steigern. Aber wie gesagt: Darunter leidet die eigene Glaubwürdigkeit. Das ist ein Handel, der sich meiner Meinung nach nie lohnt. Wenn mich ein Influencer also fragen würde, ob er eine Geschichte erfinden solle, um damit in die Medien zu kommen, würde ich ganz klar Nein sagen. Mit den eigenen Fans und Followern sollte man immer ehrlich bleiben. Ausserdem sind die auch nicht auf den Kopf gefallen und merken, wenn ihnen etwas vorgemacht wird.

Daniel Koss ist Social Media-Experte und betreibt die Influencer-Agentur «Yxterix».

