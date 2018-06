Das macht der Papst heute in der Schweiz

Zum vierten Mal besucht ein Papst die Schweiz. Papst Franziskus wird am Donnerstag, 21. Juni 2018, in Genf auf verschiedene Kirchenvertreter und Politiker treffen und eine öffentliche Messe halten. Das müssen Sie zum Besuch wissen.

Wieso kommt der Papst in die Schweiz?

In Genf wird das 70-jährige Bestehen des Ökumenischen Rats der Kirchen (ÖRK) gefeiert. Der ÖRK ist gemäss eigenen Angaben die umfassendste ökumenische Bewegung, deren Mitgliederbasis 500 Millionen Christen aus der ganzen Welt umfasst.

Wie sieht das Programm aus?

Um 10.10 Uhr landet Papst Franziskus auf dem Flughafen Genf und trifft sich nach einer Willkommenszeremonie um 10.30 Uhr mit Bundesrat Alain Berset zu einem Gespräch. Um 11.15 Uhr wird Papst Franziskus im Ökumenischen Zentrum eine Predigt halten. Um 12.45 Uhr gibts ein Mittagessen mit den ÖRK-Leitern in Bossey. Um 15.45 Uhr findet eine Ökumenische Begegnung statt, bevor der Papst um 17.30 Uhr eine öffentliche Messe im Messekomplex Palexpo vor 41'000 Gläubigen hält. Nach einer Abschiedszeremonie um 19.45 Uhr fliegt der Papst um 20 Uhr zurück nach Rom.

Wie kann ich den Papst sehen?

Papst Franziskus wird um 17.30 Uhr eine öffentliche Messe im Messekomplex Palexpo halten. Türöffnung ist um 10 Uhr. Die SBB bietet ab der Deutschschweiz einen Extrazug an, der Zürich HB um 9.40 Uhr verlässt und in Lenzburg, Aarau, Olten und Bern hält. Allerdings ist die Messe, an der insgesamt 41'000 Gläubige teilnehmen, bereits ausverkauft. Aus der Deutschschweiz werden etwa 5000 Menschen teilnehmen. Die Feier wird für alle ohne Ticket auch auf SRF 1 übertragen, ebenso wie das ökumenische Gebet mit dem Papst morgens um 11 Uhr.

Welche Kosten trägt die öffentliche Hand?

Die Kantonspolizei Genf wird laut der «Tribune de Genève» mit allen Kräften im Einsatz stehen. Zudem werden Polizisten aus anderen Kantonen und maximal 200 Armeeangehörige aufgeboten. Wie teuer dieser Einsatz die öffentliche Hand zu stehen kommt, verrät die Kantonspolizei Genf nicht. Wenn überhaupt, werde nach dem Anlass darüber informiert, sagt Polizeisprecher Silvain Guillaume-Gentil zu 20 Minuten. Der Armee entstünden keine zusätzlichen Kosten, sagt ein Sprecher.

Was bezahlt die Kirche an den Anlass?

Das Bistum gibt für den Besuch etwa zwei Millionen Franken aus – die Hälfte davon für Sicherheitsausgaben. Insbesondere die öffentliche Messe schlägt mit fast 50 Franken pro Besucher zu Buche. Nun hat das Bistum ein Finanzproblem – und bittet um Spenden, um dem Konkurs zu entgehen.

Wie wird der Besuch des Papstes aufgenommen?

Mit Bundespräsident Alain Berset, Ignazio Cassis und Doris Leuthard werden gleich drei Bundesräte den Papst treffen. Die Schweiz und den Vatikan verbänden «ausgezeichnete Beziehungen», schreibt das Eidgenössische Departement des Innern. Es bestünden zahlreiche Berührungspunkte in der Friedenspolitik, bei der nachhaltigen Entwicklung und bei humanitären Fragen. Der Ökumenische Rat der Kirchen spricht von einem «historischen Besuch» und einem «Zeichen der Hoffnung für alle, die nach Einheit, Frieden und Gerechtigkeit streben». Es gibt aber auch Kritik: «Franziskus ist kein Reformpapst», sagt Andreas Kyriacou, Präsident der Freidenker-Vereinigung der Schweiz.

(ehs)