So poetisch können Warnungen der Polizei sein

Die Aachener Polizei warnt auf Facebook vor der Erpressermasche Sextortion. Dabei überredet eine Unbekannte Männer während eines Skype-Chats, sich auszuziehen. Anschliessend erpresst sie ihre Opfer mit den Videos: Bezahlt der Mann kein Geld, wird das Video veröffentlicht.

Um besonders Jugendliche anzusprechen, hat die Polizei ihre Warnung in Form eines Gedichts verfasst, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Und die kreative Idee kommt an: «Ich liebe es, wenn jemand im Amt Humor hat», schreibt ein Facebook-Nutzer. «Ihr seid der Hammer», so ein anderer. Und eine Nutzerin schreibt: «Grüsse aus Bayern! Könnte die Polizei Aachen nicht mal einen Kollegenaustausch machen mit unserer Polizei?»

Tatsächlich gibt es noch viele weitere Betrugsmaschen, vor denen auch die Schweizer Polizei regelmässig warnt. 20 Minuten hat deshalb in die Tasten gehauen und die Ermahnungen in Gedichte umgeschrieben. Was dabei herausgekommen ist, lesen Sie in der Bildstrecke.

