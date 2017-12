So schön war es im SBB-Weihnachtszug

Nach dem Motto «unterwegs zuhause» lud die SBB an Heiligabend 80 Menschen an Bord des Weihnachtszuges. Die unter über 4000 Interessenten ausgelosten alleinstehenden Teilnehmer kamen an Bord des festlich geschmückten Roten Doppelpfeils Churchill in den Genuss eines Weihnachtsprogramms – inklusive Festschmaus.

Wie die Stimmung an Bord war, was die Teilnehmer erlebt haben und wie ihnen die Guetsli der Mitarbeiter geschmeckt haben, sehen Sie im Video.

(20M)