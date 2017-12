So sieht Fondue aus einem kaputten Caquelon aus

Es sollte ein entspannter Abend mit einem feinen Fondue werden.

Leser-Reporterin Vanessa Senn (22) aus Ehrendingen AG hatte am Mittwoch ihren Freund und dessen Vater zum Essen zu sich nach Hause eingeladen. Gemeinsam standen sie am Herd und kochten Käse. «Wir wären eigentlich fertig gewesen. Ich wollte das Fondue-Caquelon vom Herd nehmen, da hatte ich plötzlich nur noch das Gestell in der Hand», sagt Senn.

Der Boden des Caquelons sei noch auf der Herdplatte gewesen, mitsamt dem Käse. Die ganze Küche sei voller Rauch gewesen. «Wir standen perplex da und konnten nicht fassen, dass das gerade passiert ist. Wir haben uns so auf das Fondue gefreut.» Richtig sauer sei sie gewesen, weil das Fondue für 30 Franken nicht gerade billig gewesen sei.

Caquelon hielt dreimal dem Käse stand

Nach dem ersten Schock beschlossen die drei, trotzdem ihren Abend zu geniessen. «Wir sind dann Döner und Pizza essen gegangen», sagt Senn.

Das Fondue-Caquelon habe sie zuvor bereits dreimal verwendet — ohne dass etwas passiert sei. «Ich werde nun das Caquelon, das ich vor zwei Jahren für fast 50 Franken bei Lipo gekauft habe, in die Filiale zurückbringen», sagt Senn. Sie hoffe, dass sie ein neues, funktionstüchtiges erhalte.

Vorfälle mit Fondue-Caquelons

Mario Pinna von Lipo sagt: «Wir versichern, dass wir gemeinsam mit der Kundin eine Lösung finden werden.» Die Frage, ob es schon einmal Probleme gegeben habe und welche Konsequenzen Lipo daraus ziehe, beantwortet Pinna nicht.

Es ist nicht der erste solche Vorfall mit einem Fondue-Caquelon. Ähnliches ist auch schon Leser-Reporter Patrick Z. (32) vor zwei Jahren passiert. Als er mit seinem neuen Caquelon Fondue kochte, gab es plötzlich einen Knall. Der Boden des Caquelons war herausgebrochen, der Käse verteilte sich über den ganzen Herd. Besonders ärgerlich: Es handelte sich um eine edle Trüffel-Käsemischung.

Rückrufaktion bei Manor und Migros

Bei Coop reagierte man und bot das Modell, das von einem holländischen Hersteller stammt und nur als Superpunkte-Prämie erhältlich war, vorläufig nicht mehr an.

Fondue-Caquelons sorgten auch schon im Herbst 2015 für Schlagzeilen: Ende Oktober hatten sowohl Migros als auch Manor Rückrufaktionen gestartet – weil bei Caquelons durch Spannungsrisse Käse hätte herauslaufen können und Verbrennungsgefahr bestanden habe.

