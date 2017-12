So überstehen Sie einsame Weihnachten

«I've got no place, no place to go, it'll be lonely this Christmas», sang Les Gray von der Rockband Mud 1974 im berühmten Weihnachtslied «Lonely This Christmas». Zeiten ändern sich, aber nicht die Tatsache, dass auch heute noch viele Menschen einsam an Weihnachten sind.

Für jene, die unfreiwillig einsam sind, haben Reinhard und Steiner Tipps:



- Alleinlebende in Heimen oder Spitälern besuchen oder sich bei Institutionen zur Mithilfe beim Fest melden.

- In der Mitternachtsmesse Gemeinschaft erleben, oft mit anschliessendem Apéro.

- Das eigene Heim weihnachtlich schmücken und sich selbst etwas schenken, denn Rituale sind hilfreich.

- Bewusst die Tage strukturieren und allein verbringen und stolz darauf sein, dass dies gelingt und man sich dem Stress entzogen hat.

- In den Tagen zuvor schon jemanden anrufen, von dem man annimmt, dass er auch allein ist, und fragen, ob man zusammen etwas machen will.

- Sich einer öffentlichen Weihnachtsfeier anschliessen.

- Machen Sie einen radio- und fernsehfreien Tag und schreiben Sie wieder mal einen Brief (an sich selber) und lesen Sie in einem Buch.

- Machen Sie das, was Sie an einem anderen, ganz gewöhnlichen Abend auch tun würden, und steigern Sie sich nicht in Vorstellungen und Erwartungen oder negative Gedankenspiralen hinein.

- Ansonsten gilt, was auch sonst immer gilt: Lassen Sie es sich gut genug gehen und schauen Sie, dass niemand darunter leiden muss.

Thomas Steiner, Fachpsychologe für Psychotherapie FSP, schätzt, dass rund fünf Prozent der Bevölkerung das Fest der Liebe allein verbringt: «Kein anderes Fest trifft uns emotional stärker als Weihnachten, da es uns schon als Kind umfassend berührt und entsprechend für den Rest des Lebens prägend wirkt. Insbesondere in Bezug auf Zugehörigkeit.» Ein Gefühl, das Menschen schmerzlich vermissen würden, vor allem wenn sie an Weihnachten allein und einsam sind.

Bewusster Entscheid, allein zu sein

Gründe für Einsamkeit an Weihnachten gibt es laut Steiner viele: «In unserer globalisierten Welt kann es die Arbeit sein, eine Trennung oder eine Scheidung, der Tod des Partners oder ein Familienkonflikt.» Die lange Adventszeit als Vorbereitungszeit mache es besonders schwierig, die Bedeutung der Weihnachtstage zu minimieren. «Und auch die Dauer, es sind ja meist mehrere Tage, erschwert das Überstehen für Alleinstehende», sagt Steiner.

Reinhard Felix, Fachpsychologe für Psychotherapie FSP, ist der Meinung, dass niemand über die Festtage allein sein muss: «Wer mobil und nicht von der Umwelt abgeschnitten ist, bräuchte Weihnachten nicht allein zu feiern.» Es könne aber auch ein bewusster Entscheid sein, sich an Weihnachten ausschliesslich Zeit für sich zu nehmen.

Weihnachtstaugliche Beziehung aufbauen

Wem es gelingt, sich selbst gute Weihnachtstage zu machen, dem geht es danach deutlich besser, sagt Steiner. «Man darf die Tage nicht einfach auf sich zukommen lassen, man muss sie gestalten. Wer andere am Fest der Liebe beschenkt, wird durch deren Reaktion ebenfalls beschenkt.»

Und auch Felix sagt: «Wenn Sie diese einsamen Weihnachten überstanden haben, haben Sie ein Jahr lang Zeit zu organisieren, wie Sie das nächstes Jahr machen wollen. Vielleicht reicht das ja aus, um einen Kontakt, eine Bekannt- oder Freundschaft weihnachtstauglich hinzukriegen.»

«Das Fest der Liebe findet immer statt»

Eines möchte er aber einsamen Menschen auf den Weg mitgeben: «Weihnachtszeit ist die Zeit des Leidens an übersteigerten und teils unrealistischen Erwartungen. Oft wird schmerzlich bewusst, wie acht- und lieblos wir den Rest des Jahres durch die Welt gehen. Denn das Fest der Liebe findet jeden Augenblick statt – auch an denen, die wir achtlos verpassen.»