So verbringen die Leser den Schneetag in Zermatt

Pisten, Zufahrtsstrassen, Bahnlinien und Wanderwege sind in Zermatt heute geschlossen. Viele können deswegen nicht zur Arbeit, die Touristen nicht zum Skifahren. Doch es gibt auch andere Wege, den Tag in einem verschneiten Bergdorf zu verbringen.

Skilehrer Markus Heckendorn kann heute nicht auf die Piste. «Ich treffe mich noch mit anderen Skilehrern auf ein Bier und zum Jassen», sagt er. Auch ein anderer Leser, der selbstständig ist, konnte morgens seine Arbeit nicht aufnehmen, da der Strom kurzzeitig weg war. Er sagt: «Heute kann ich wohl nicht sehr produktiv sein. Ich werde einen gemütlichen Tag einschalten.»

Touristen nehmen es gelassen

Ein deutscher Tourist, der erst gestern in Zermatt angekommen ist, wollte eigentlich zum Skifahren gehen. «Es ist aber alles gesperrt und wäre so oder so zu gefährlich. Nun verbringe ich den Tag im Dorf bei einem Winterspaziergang.»

Das erleben auch Hoteliers so. «Die Gäste nehmen es mit Humor», sagt Christian Eckert, Hoteldirektor des Omnia in Zermatt. Es zeige, dass die Natur stärker sei als der Mensch. Viele Gäste würde sich sogar ausserordentlich über das Schneegestöber freuen und im Freien Schneemänner bauen.

Spa- oder Kinomarathon



Andere würden ein Buch lesen, im Dorfkern spazieren gehen oder sich in den Spa-Bereich zurückziehen. Dass sich die Gäste bald langweilen werden, kann sich Eckert nicht vorstellen. «In Zermatt gibt es immer etwas zu tun», sagt er zufrieden. Auch Pierre Pannatier vom Hotel Alpenblick berichtet von Touristen, die Schnee schaufeln und Schneeballschlachten machen.

«Die Leute wissen sich sehr gut zu beschäftigen», sagt eine Angestellte des Hotel Alpen Resorts in Zermatt. «Der Pianist spielt in der Lobby, die Leute sitzen gemütlich beisammen und trinken etwas». Auch im Mont Cervin Palace ist Langeweile laut einem Pressesprecher kein Thema: «Wir haben das Glück, dass wir über einen sehr grossen Spa-Bereich verfügen, den wir extra eine Stunde länger geöffnet haben». Ausserdem gäbe es im Dorf vier zusätzliche Kinovorstellungen.



