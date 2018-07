So viel kosten Bier und Burger an den Festivals

Ein Wochenende mit den Killers, Nine Inch Nails und viel Sonne: Am Wochenende feierten Zehntausende am Openair St. Gallen. Die Festivalgänger mussten für den Spass einiges bezahlen: Ein Dreitagespass kostete dieses Jahr 215 Franken – vor 10 Jahren waren es erst 144 Franken, wie eine Auswertung von SRF zeigt. Auch das Openair Frauenfeld, das diese Woche beginnt, verlangt 73 Franken mehr für den Dreitagespass. Andere Festivals haben in dieser Zeit ähnliche Preisaufschläge verzeichnet.

Doch nicht nur für den Eintritt, sondern auch für die Verpflegung müssen die Musik- oder Schlamm-Fans tief in die Tasche greifen. 20 Minuten hat bei den Festivals die Preislisten angefragt und einen Vergleich aufgestellt. Dieser zeigt: Die Preise an den Festivals können sehr unterschiedlich sein.

So bekommt man am Paléo Festival in Nyon schon für acht Franken einen Drink und für 4 Franken ein Bier (3dl). Am Openair St. Gallen muss man dafür hingegen 14 Franken für einen Drink hinlegen. Ein Bier kostet 6.50 Franken, aber ist mit 4dl aber auch ein wenig grösser. Die restlichen Festivals pendeln sich dazwischen ein.

Preise für Drinks an Festivals (in Franken)

Preise für ein Festival-Bier (in Franken)

Wer Hunger hat, muss je nach Festival ebenfalls unterschiedlich tief in die Taschen greifen. Die St. Galler verkaufen ihre berühmte Bratwurst für 7 Franken, am Openair Gampel kostet sie 8 Franken, und auf dem Gurtenfestival gibt verschiedene Würste, die zwischen 8 und 12 Franken kosten. Für einen Burger zahlt man in St. Gallen 11 Franken, in Frauenfeld und am Paléo-Festival 10 Franken und beim Gampel-Openair zwischen 10 und 16 Franken.

Preise für eine Bratwurst (in Franken)

Wem das noch zu günstig ist, der kann am Festival auch Spezialitäten schlemmen gehen: Am Gurtenfestival gibt es beispielsweise am «Deluxe Food»-Stand ein Rindsentrecôte an Salat – für 22 Franken. Am Paléo-Festival kann man sich einen Poulet-Satay-Spiess für 16 Franken gönnen, beim Openair Frauenfeld wartet auf die Gourmets Pulled Beef für 14.50 Franken.

«Die Künstler-Gagen haben sich verdoppelt»

Die Festivals rechtfertigen die hohen Preise mit hohen Kosten: «Das Ansteigen der Ticket-Preise ist auf den massiv steigenden Sicherheitsaufwand, die strengeren Auflagen der Behörden und die höheren Erwartungen der Gäste an Infrastruktur und Programm zurückzuführen», sagt Joachim Bodmer vom Openair Frauenfeld. Ausserdem seien die Gagenforderungen der Künstler gestiegen, sie hätten sich in den letzten 5 Jahren verdoppelt. «Wir wälzen die höheren Kosten nicht vollständig auf den Gast ab. Das heisst, dass für uns die Gewinnmargen sinken und das unternehmerische Risiko steigt.»

Beim Openair Fraufeld habe man die Gastrokosten in den letzten 5 Jahren mehr oder weniger nicht verändert, sagt Bodmer. Die Festivalgänger würden sich nicht beschweren: «Das Openair Frauenfeld ist eines der günstigeren Festivals und nun zum dritten Mal in Folge ausverkauft. Entsprechend interessieren sich die Gäste bei uns mehr wie man noch zu einem Ticket kommt.»

(the/swe)