So war der Prozess gegen Thomas N.

Thomas N. wird bestraft. Dafür, dass er am 21. Dezember 2015 in Rupperswil AG vier Menschen tötete, sich am jüngsten Opfer sexuell verging und, so sieht es das Bezirksgericht Lenzburg, das Gleiche wieder tun wollte. Der Gerichtspräsident Daniel Aeschbach sprach am Freitagmorgen das Verdikt: Thomas N. erhält eine lebenslange Freiheitsstrafe. Es ist die höchste Strafe, die das Schweizer Rechtssystem kennt. Er wird zudem ordentlich verwahrt. «Thomas N. ging primitiv, kaltblütig, empathiefrei und krass egoistisch vor. Seine Opfer hat er geradezu geschächtet», sagte der Richter.

Zwei Tage zuvor hatte sich Thomas N. noch bei den Hinterbliebenen entschuldigt. «Ich alleine bin für diese Tat verantwortlich, sonst niemand. Nicht ein bisschen», hatte er gesagt. Die Entschuldigung wurde gehört, aber nicht geglaubt. Anwalt Markus Leimbacher, der die Familie S. vertritt, sagte: «Ich hätte erwartet, dass die Entschuldigung früher kommt als zwei Jahre nach der Tat.» Roland Wenger, Sprecher des Fussballclubs, in dem Thomas N. tätig war, meint: «Diese Entschuldigung war nicht ehrlich oder authentisch. Wenn ich meinen zwei Kindern 20-mal sage, sie sollen Entschuldigung sagen, tun sie es irgendwann auch.»

«Hinterbliebene sind gebrochene Leute»

Der Prozess gegen Thomas N. war einzigartig in der Schweiz – bezüglich der Dimensionen, aber auch bezüglich der Emotionalität. Als die Staatsanwältin Barbara Loppacher den sexuellen Missbrauch schilderte, hielten sich Angehörige an den Händen. Der Lebenspartner von Carla S. brach in Tränen aus. Tränen flossen auch am zweiten Prozesstag, als der Opferanwalt Luc Humbel aus einem Brief vorlas, den der Lebenspartner der Mutter von Simona F. verfasst hatte. «Sie wollte immer von mir zum Altar geführt werden», stand dort über die junge Frau. «Es fehlt die Stimme, es fehlt ein Lachen, es fehlt die aufgestellte Art.» Der Opferanwalt Markus Leimbacher sprach über die Hinterbliebenen: «Thomas N. hat auch ihre Leben für immer zerstört.» Die Eltern von Carla S. etwa seien gebrochene Leute. «Sie verbringen ihre Zeit einsam und allein in ihrer Wohnung.»

Emotionen löste auch die Verteidigerin Renate Senn aus. In ihrem Plädoyer ging sie für viele zu weit. Sie stellte Thomas N. als Opfer der Behörden und der Medien dar. «Er wurde an den Medienpranger gestellt», sagte Senn. Den Tatablauf stellte sie als eine Art Reihe von verpassten Rettungschancen dar. «Thomas N. war selber erstaunt, dass ihm die Opfer derart in die Karten spielen», hatte sie gesagt. N. habe eigentlich verhaftet werden wollen.

Viel Kritik an der Verteidigerin

So habe N. nicht gedacht, mit der List, sich als Schulpsychologe auszugeben, durchzukommen. Später habe er damit gerechnet, dass Carla S., die von ihm gezwungen wurde, Geld bei zwei Banken abzuheben, dort um Hilfe rufe oder die Polizei alarmiere. Ausschlag für die Tötungen habe schliesslich gegeben, dass sich der ältere Sohn von seinen Fesseln habe lösen können. «Da hat N. nur noch die Option der Tötung gesehen.» Er habe den Opfern aber nicht mehr Schmerz zugefügt, als für eine Tötung notwendig sei. Der sexuelle Missbrauch habe auch nicht mehr als 20 Minuten gedauert.

Für diese Worte musste sich Senn viel Kritik anhören. «Diese Argumentation ist schrecklich und eklig», sagte Anwalt Leimbacher. «Das sind grauenvolle Äusserungen.» Der Anwalt Luc Humbel sagte: «Man kann auch mit 58 Seiten Plädoyer aus einem Täter kein Opfer machen.» Der Gerichtspräsident Daniel Aeschbach, der die Verhandlung würdig und ruhig gestaltete, sagte in der Urteilsverkündung: «Diese Argumentation ist geradezu grotesk.»

«Von Anfang an auf verlorenem Posten»

Nur Staatsanwältin Barbara Loppacher vermochte nicht in die Kritik einzustimmen. «Die Verteidigung stand von Anfang an auf verlorenem Posten», sagte sie am Ende des Prozesses. «Jeder Beschuldigte hat in unserem Land das Anrecht auf eine Verteidigung. Ich war sehr froh, dass Renate Senn diese Aufgabe übernommen hat.»

Loppacher hatte für die eigentliche Überraschung im Prozess gesorgt. Der Fakt, dass N. ein Ersttäter ist, und die Tatsache, dass die beiden Gutachter Elmar Habermeyer und Josef Sachs bei N. zwar narzisstische Störungen, eine Pädophilie und teils sadistische sexuelle Komponenten diagnostiziert hatten, ihn aber nicht für untherapierbar erklärten, machten die Möglichkeit einer lebenslangen Verwahrung von Anfang an unrealistisch. Doch Loppacher fand einen neuen Ansatz: Die beiden Gutachter hatten nämlich auch ausgesagt, dass die eigentlichen Tötungshandlungen nicht auf eine psychische Störung zurückzuführen seien. Dementsprechend könne N. auch gar nicht therapiert werden, sagte Loppacher. Nur eine Minderheit des Gerichts folgte dieser Argumentation. Doch Loppacher fand damit den einzigen Weg, wie eine lebenslange Verwahrung möglicherweise vor einer höheren Instanz Bestand haben könnte.

Die Richter nutzten ihre Chance



Das Bezirksgericht will N. stattdessen ordentlich verwahren. Die Richter stützten sich dabei auf die Aussagen der Gutachter, wonach N. bei einer Therapie frühestens in zehn Jahren Erfolge zeigen würde – wenn überhaupt. Die Richter nutzten damit die einzige Chance, die sich ihnen bot, um N. so lange wie möglich wegzusperren. «Keine Strafe kann das Geschehene rückgängig machen», hatte Staatsanwältin Loppacher gesagt. «Das Einzige, was der Staat jetzt noch machen kann, ist die Öffentlichkeit vor Thomas N. zu schützen.»

Dabei wirkt der gross gewachsene, attraktive 34-Jährige nicht wie ein Mann, vor dem jemand geschützt werden muss. Thomas N. zeigte im Prozess ein irritierend unauffälliges Auftreten. «Das macht ihn so gefährlich», sagte Loppacher. «Wir hatten ein Monster erwartet. Umso überraschter waren wir, als wir einen normalen 33-Jährigen festnahmen, anständig, korrekt, eigentlich nett.» N. sei eine «Blackbox», «manipulativ und ohne funktionierendes Gewissen». Es sei ihm sogar gelungen, die Gutachter zu täuschen. Die seien nicht einmal in der Lage gewesen, bei Thomas N. die gleiche Maturanote festzustellen. «Thomas N. hat sie an der Nase herumgeführt.»

N., der Mann, der vier Menschen mit einem Messer tötete, einen 13-Jährigen missbrauchte und seine Tat filmte, ein Haus anzündete und kurz danach in sein altes Leben zurückfiel, als wäre nichts geschehen, machte während des ganzen Prozesses einen korrekten, ja freundlichen Eindruck. Er beantwortete jede Frage. Den Prozess verfolgte er meist mit dem Blick auf die Tischplatte, den Kopf auf die Hand gestützt. Zu den Angehörigen oder den Anwälten stellte er keinen Blickkontakt her. Emotionen zeigte er erst am Schluss, als er das Urteil entgegennahm. Thomas N. weinte leise vor sich hin.