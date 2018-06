Berset will Frauen mehr AHV geben als Männern

Bundesrat Alain Berset präsentiet am Donnerstag seinen neuen Plan zur Sanierung der Altersvorsorge. In der AHV-Kasse klafft ein Loch von 53 Milliarden Franken. Dieses soll nun mit dem Rentenalter 65 für Frauen und einer Erhöhung der Mehrwertsteuer um 1,5 Prozentpunkte erhöht werden. Verfolgen Sie die Pressekonferenz in unserem Live-Ticker.

(the)