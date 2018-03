FDP will «linke Dominanz» in Städten brechen

Die Schweizer Städte befinden sich in links-grüner Hand: In acht von zehn grossen Schweizer Städten dominieren SP und Grüne. Und die Angriffe der Bürgerlichen scheitern, wie zuletzt in Zürich: SVP, CVP und FDP traten mit einer «Top-5-Liste» für den Stadtrat an, erlitten aber eine krachende Niederlage. Und im Zürcher Gemeinderat besitzen SP, Grüne und Alternative Liste nun gar eine absolute Mehrheit. Ihre Politik, die etwa auf die Förderung des genossenschaftlichen Wohnungsbaus und auf den Ausbau des ÖV setzt, scheint bei den urbanen Wählern zu verfangen.

Der «links-grünen Dominanz» den Kampf ansagen will nun die FDP. Sie lancierte gestern dazu die Initiative FDP-urban. Ins Visier nimmt sie die acht grössten Städte der Schweiz. Bernhard Eicher, Berner Stadtrat, beschrieb die Zielgruppe an der Medienkonferenz als «selbstständig und unternehmerisch denkend». Dies könnten etwa Künstler, Barbetreiber oder allgemein Selbstständige sein. Der Nationalrat Christian Wasserfallen ergänzte: «Auch Städter haben eine liberale Faser –selbst solche, die sonst links-grün wählen». Mit diesen Visionen wollen die Liberalen in den Städten Wähler gewinnen:

Autonomes Fahren

Neben der intelligenten Parkplatzsuche und Strassenlampen, die zusätzlich als flächendeckende Stromtankstellen dienen, sollen die Städte laut FDP bei der Entwicklung des autonomen Verkehrs vorne mit dabei sein. Dazu sollen die Städte geeignete Stadtteile oder Quartiere als geeignete Versuchszonen ausscheiden. Das Problem des zunehmenden Verkehrs will die FDP lösen, indem etwa Velos oberirdisch und Fahrzeuge unterirdisch unterwegs sind.

Urbanes Wohnen

Wie Links-Grün setzt auch die FDP auf «attraktive und ökologische Lebensräume». Der Unterschied: Bei der FDP soll etwa die Verdichtung nicht über Regulierungen, sondern über weniger Bauvorschriften erfolgen. Und beim Ausbau der städtischen Grünflächen könnten Anreize gesetzt werden, «bestehende Fassaden und Dächer zu begrünen».

Industriebrachen als Kreativraum

Diese Massnahme liegt der FDP besonders am Herzen, da sie die Zielgruppe der Kreativen, die sie im urbanen Raum gewinnen will, ins Visier nimmt. So sollen Industriebrachen Raum für Kreativität bieten und zu Start-up-Räumlichkeiten für Unternehmer oder «unternehmerisch denkende Kulturschaffende» umfunktioniert werden. Und statt durch Subventionen soll dies mit rückzahlbaren Anschubfinanzierungen erfolgen.

Doch wie locken diese Forderungen die Kreativen und die Selbstständigen, die in einer Genossenschaftswohnung leben, auf die Seite der FDP? Auf Anfrage von 20 Minuten sagt der Berner Stadtrat Bernhard Eicher: «Ich bin überzeugt, dass wir mit unserem Rezept gerade diese Gruppe abholen können, da sie in ihrem Leben direkt mit den unzähligen Regulierungen konfrontiert sind.»

Rot-Grün kontert: «Viel PR-Blabla»

Für den Nationalrat Bastien Girod (Grüne) ist das Programm FDP-Urban viel «PR-Blabla». Das Papier könnte gerade so gut von einer Kommunikationsberatung stammen, bei der man mit Schlagworten um sich werfe. Es sei zwar zu begrüssen, dass sich die FDP den Realitäten der urbanen Wähler stelle und sich etwa mit dem Thema verdichtetes Bauen oder dem Verkehr auseinandersetze. Man werde die FDP aber daran messen, was davon sie tatsächlich umsetze und was realisierbar sei. Angst, durch die Urban-Offensive der FDP Wähler zu verlieren, hat er keine: «Die urbane Bevölkerung ist nicht nur hip, sie ist auch gescheit: Sie weiss, wer bisher in den Städten gute Lösungen gefunden hat.»

Der SP-Nationalrat Angelo Barrile glaubt, dass die Städter mit freiwilligen Lösungen kaum etwas anfangen könnten. Zudem sei die Parkplatzsuche kein dringendes Problem, und das verdichtete Bauen sei ja sowieso unbestritten. Vielmehr gehe es um konkrete Fragen wie den bezahlbaren Wohnraum. «In den Städten hat man gelernt, dass der freie Markt nicht alles regeln kann», sagt Barrile. Die Bevölkerung habe erkannt, dass es in diesen Bereichen gewisse Eingriffe brauche.

Steueranreize für Genossenschaften und Private

Der Berner FDP-Stadtrat Bernhard Eicher kontert: «Mehr bezahlbarer Wohnraum wird nicht mit Subventionierung, sondern mit einem Abbau der Bauvorschriften, der Aufstockung bestehender Gebäude und dadurch geschaffen, dass das Investitionsklima mit Steueranreizen sowohl für kommerzielle als auch genossenschaftliche Investoren verbessert wird.»



(pam)