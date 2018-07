«Woher das Geld kommt, interessiert nur wenige»

Herr Perron, das Thema Pestizide in der Landwirtschaft bewegt die Bürger. Die Emotionen gehen hoch. Laut Tamedia-Umfrage befürworten 68 Prozent die Trinkwasser-Initiative. Die Gegenkampagne will nun bei der «Aufklärungsarbeit» ansetzen. Können mit «Fakten» die Emotionen besänftigt werden?

Grundsätzlich befinden wir uns in einer sehr frühen Phase der Meinungsbildung. Sobald die Initiative im Parlament behandelt und in der Öffentlichkeit diskutiert wird, werden auch vermehrt die Schwachstellen zutage treten, was die Gegenseite für sich nutzen kann. In diesem Sinne ist das Vorgehen des Bauernverbands handwerklich richtig.

Louis Perron ist Politologe und Politberater mit Kunden im In- und Ausland.



Louis Perron ist Politologe und Politberater mit Kunden im In- und Ausland.

Sie würden das Thema Pestizide also nicht als emotional bezeichnen.

Die grosse Resonanz erfolgt nicht primär aus Emotionalität, sondern es liegt daran, dass es ein Anliegen ist, mit dem jeder in seinem Alltag tagtäglich konfrontiert ist und mitreden kann. Jeder Bürger muss essen und fragt sich dadurch, wie die Nahrungsmittel produziert werden. Mit seiner ersten Auslegeordnung zeigt der Bauernverband, dass er die Initiative ernst nimmt. Vielleicht auch im Wissen darum, dass es in der Vergangenheit Volksentscheide gegeben hat, bei denen die Bürger die Elite abstrafen wollten.

Umstritten ist bei den Bauern, die eine Gegenkampagne wollen, ob die Pflanzenschutz-Industrie mit ins Boot soll. Kritiker befürchten einen Glaubwürdigkeitsverlust. Zu Recht?

Das ist ein nachvollziehbarer Gedanke. Chemiekonzerne wie Syngenta geniessen bei den Bürgern sicher weniger Sympathien als die Bauern, obwohl es um den Ruf der Landwirte gerade im urbanen Raum auch nicht mehr so gut bestellt ist wie noch vor 20 Jahren. Trotzdem könnte ein Engagement der Industrie ein wunder Punkt in einer Kampagne sein. Grundsätzlich ist aber zu sagen, dass sich viele wenig für die Finanzierung von politischen Kampagnen interessieren.

In Abstimmungskämpfen sind Warnungen vor Arbeitsplatzverlusten oder steigenden Preisen beliebt. Der Bauernverband argumentiert: Mit der Trinkwasser-Initiative würden Lebensmittel teurer und kleine Betriebe gefährdet. Können diese Argumente verfangen?

Das Arbeitsplatz-Argument hat sich aufgrund exzessiver Verwendung etwas abgenützt und ist bei der Trinkwasser-Initiative auch nicht die zentrale Frage. Dass hingegen die Lebensmittelpreise steigen, würde wiederum jeden betreffen. Das könnte überzeugen. Häufig nehmen Initiativen ein Problem aus der Bevölkerung auf. Je näher der Abstimmungstermin rückt, desto mehr wird dann der konkrete Lösungsvorschlag diskutiert. Damit nimmt die Zustimmung häufig ab.