«Es war wie in einem Kriegsgebiet»

Knapp vier Monate sind seit dem Mord an Staranwalt Martin Wagner vergangen. Ein Nachbar hatte den 57-Jährigen erschossen und sich danach selbst gerichtet.

Als die Tat passierte, waren die drei Kinder des Anwalts im Haus. «Es war krass», sagt Julien Wagner, der älteste Sohn zur «Schweizer Illustrierten». «Wie in einem Kriegsgebiet». Durch den Mord an ihrem Vater sind die Geschwister zu Vollwaisen geworden. Ihre Mutter starb vor acht Monaten an einem Hirntumor.

Den Umständen entsprechend würde es ihm und seinen Geschwistern heute gut gehen, so Julien Wagner. Es gebe manchmal schlechtere, manchmal bessere Tage. In ihrem einstigen Elternhaus leben die drei nicht mehr, sie wohnen jedoch wieder zusammen.

Das Sorgerecht für die 9-jährige Schwester hat Julien Wagner erhalten. Diese Verantwortung habe ihm Kraft in der schwierigen Zeit gegeben. «Sie war der Grund, warum ich am Montag nach der Tat überhaupt aus dem Bett kam. Dank ihr habe ich das Gefühl, mein Vater wäre stolz auf mich», wird er im Bericht zitiert. Sein jüngere Bruder ist 21 Jahre alt.

Überfordertes Care-Team

Der Nachbar Martin G. hat am Morgen des 28. Januar zuerst eine Öffnung in eine Glasscheibe geschossen. Dann griff er durch die Öffnung, entriegelte die Tür und drang in den Wohnbereich ein. Dann gab Martin G. unmittelbar drei Schüsse auf den Anwalt ab – und traf Kopf und Körper. Die Ermittler fanden keinerlei Hinweise auf einen vorhergehenden Streit oder eine tätliche Auseinandersetzung. Schliesslich verliess der Angreifer das Haus und erschoss sich selbst. Als die Polizei eintraf hatte Martin Wagner noch gelebt.

Die drei Kinder wurden nach der Tat zu Nachbarn gebracht. Das Care-Team sei überfordert gewesen, wie Julien Wagner der «Schweizer Illustrierten» schildert. Ein Hilfssanitäter habe sich schliesslich zu ihnen gesetzt und sichtlich berührt gesagt, dass sie alles getan hätten, um ihren Vater zu retten.

Gekannt hätten die Kinder den Täter Martin G. nur flüchtig. Manchmal habe man sich zugewunken. «Er war einfach ein Nachbar».

(kaf)