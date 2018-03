Rekrut im Duro gibt aus Versehen Schuss ab

Am Mittwoch wurde auf dem Schiessplatz Montagne de Lussy bei Romont FR aus Versehen ein Schuss abgefeuert. Der Vorfall ereignete sich in einem Duro, der vom Schiessplatzgelände wegfuhr, erklärt Mario Camelin, Sprecher der Militärjustiz. Verletzte habe es jedoch keine gegeben.

Laut Camelin stammte der Schuss aus einem Sturmgewehr 90. Der Betroffene, der den Schuss gelöst hatte, war ein Rekrut der Nachschub-RS. Die Militärjustiz klärt jetzt ab, wie es dazu kam.

Bereits Mitte Februar war es zu einer ähnlich brenzligen Situation gekommen: Ein Armeeangehöriger hantierte in einem Fahrzeug während der Fahrt an einer Ordonnanzpistole herum, als sich plötzlich ein Schuss löste, der durch die Windschutzscheibe drang. Verletzt wurde dabei niemand, die Militärjustiz nahm auch in diesem Fall die Ermittlungen auf. Diese laufen noch, wie Camelin erklärt.

(vro)