In Grindelwald können Sie Weihnachten im Pulli feiern

Die Chancen auf weisse Weihnachten im Flachland sind dahin geschmolzen. Am 24. Dezember zeichnet ein kräftiges Hoch für unser Wetter verantwortlich, wie Meteonews in einer Mitteilung schreibt. In den Bergen darf man sich über bestes Wintersportwetter mit viel Sonnenschein und blauem Himmel freuen. Auch die Temperaturen sind angenehm – auf 1500 Meter wird es knapp 10 Grad warm.

Im Flachland liegt Hochnebel mit einer Obergrenze zwischen 800 und 1000 Metern, diese Schwaden lichten sich nur zum Teil. Am 25. Dezember ändert sich an diesem Wettercharakter kaum etwas. Im Flachland macht sich Nebel oder tiefer Hochnebel breit, oberhalb von 600 bis 800 Metern gibt es strahlenden Sonnenschein. «Wer an Weihnachten die Sonne sehen möchte, muss in die Höhe. In den Bergen warten strahlend blauer Himmel und milde Temperaturen», sagt Roger Perret von Meteonews.

Ab Mittwoch stürmisch

In den Bergen liegt viel Schnee – die Lawinengefahr ist teilweise erheblich. Im Appenzellerland musste am Freitag die Kantonsstrasse zwischen Schwellbrunn und Dicken teilweise gesperrt werden. Schneebretter drohen die Strasse zu verschütten.

Am Stephanstag wird die Schweiz von Westen her von einer ersten Störungszone erfasst, nur im Osten bleibt es mit Föhn noch bis zum Abend trocken. Ab Mittwoch stellt sich eine dynamische Wetterlage ein, begleitet von starkem bis stürmischem Wind erreichen immer neue Frontensysteme den Alpenraum. Unbeständig, windig und feucht wird das Wetter – Schnee fällt im Flachland bis Neujahr allerdings kaum mehr. Immerhin: «Ganz ohne Sonne bleibt das Flachland nicht – nach Weihnachten gibt es immer wieder Aufhellungen», so Perret.

